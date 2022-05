Confidenciales Egan Bernal elogia a Gustavo Petro y tilda de “estupidez” supuesto plan para matarlo

Gustavo Petro, líder de la Colombia humana y candidato presidencial del Pacto Histórico, sorprendió este lunes a todos sus simpatizantes y confirmó que se vio obligado a suspender la gira que tenía programada por el Eje Cafetero, la cual se iba a llevar a cabo este 3 y 4 de mayo.

“La campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez se permiten informar a la opinión pública que las actividades previstas para los días 3 y 4 de mayo en el Eje Cafetero han sido postergadas por cuestiones de seguridad”, precisó en un comunicado de prensa.

Mediante una publicación en su cuenta personal de Twitter, el ciclista Egan Bernal no dejó pasar por alto este anunció y aseguró que sería una estupidez organizar un plan para asesinar al cordobés, puesto que esto reafirmará la idea de que el país necesita un cambio urgente.

El zipaquireño, de igual manera, aprovechó el momento para elogiar al candidato presidencial y aseguró que este es bastante importante en la política nacional. Sin embargo, puntualizó una vez más que no está de acuerdo con algunas de sus posturas y propuestas.

“Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez. Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100 % simpatizante, creo que él es necesario en la política colombiana”, enfatizó.

Cabe recodar que Egan Bernal ha sido tendencia en las redes sociales durante los últimos días debido a un serie de mensajes que compartió en Twitter con respecto a la coyuntura que vive el país en medio de la antesala de la primera vuelta presidencial,

