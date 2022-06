Confidenciales Egan Bernal no suelta a Gustavo Petro y señaló que su campaña es una “vergüenza”

SEMANA ha revelado varias grabaciones de las reuniones que sostuvieron recientemente algunos miembros del equipo de comunicaciones de la campaña de Gustavo Petro, los cuales elaboraron una estrategia para desprestigiar y atacar a los diferentes candidatos presidenciales.

El ciclista Egan Bernal no dejó pasar por alto estas revelaciones y se volvió a despachar en contra del líder del Pacto Histórico. Asimismo, aprovechó el momento para puntualizar que este tema se le salió de las manos al político.

“Quiere ser presidente desprestigiando hasta a sus propios aliados. ‘La linea ética se va a correr un poco. Defensa y ataque. ¡Qué vergüenza! Parece que la campaña se le salió de las manos a Gustavo Petro”, indicó el corredor del Ineos Team.

Que vergüenza!! https://t.co/gX219Vn9cN — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 13, 2022

Parece que la campaña se le salió de las manos a @petrogustavo — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 13, 2022

Cabe recordar que el líder de la Colombia Humana señaló la semana pasada que no está seguro de que Egan Bernal sea quien escribe los mensajes que se leen en sus respectivas redes. Además, manifestó que no le guarda ningún tipo de rencor por no compartir sus posturas.