El almuerzo uribista al que no asistieron María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, pero sí Miguel Uribe, con quien tienen diferencias

Sin embargo, no llegaron al encuentro las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, dos de las precandidatas presidenciales que tienen profundas diferencias con Miguel Uribe luego de que él divulgara una encuesta de Invamer que pagaron empresarios amigos y donde él resultó victorioso. Los resultados de la medición desataron la furia de ambas senadoras que grabaron un video y lo divulgaron en sus redes sociales donde compararon a Miguel Uribe con Sebastián Guanumen, el hombre que propuso correr la línea ética en la campaña presidencial de Gustavo Petro en la contienda del 2022.

Valencia y Cabal no argumentaron las razones que las llevó a no asistir al almuerzo, pero, evidentemente, era por no compartir con Miguel Uribe.