El autor colombiano Ricardo Cortés Reyes publicó su libro ‘¡Merezco! Pedagogía Familiar Sistémica’

La publicación aborda la historia familiar desde una perspectiva centrada en la conciencia, el respeto y la comprensión emocional.

26 de febrero de 2026, 2:14 p. m.
Ya se encuentra disponible en Amazon “¡Merezco! Pedagogía Familiar Sistémica”.
Ya se encuentra disponible en Amazon “¡Merezco! Pedagogía Familiar Sistémica”. Foto: Suministrada

Ya se encuentra disponible en Amazon ‘¡Merezco! Pedagogía Familiar Sistémica’, el nuevo libro del autor colombiano Ricardo Cortés Reyes (1954).

Según la información entregada, “Merezco es una herramienta para enfrentar dilemas humanos tales como la adopción, las emociones y la enfermedad; los secretos, la prosperidad y las herencias familiares; el abuso sexual, las crisis de pareja, la violencia intrafamiliar, entre otros tantos, con el propósito de que las personas se permitan ver, cerrar y sanar los dolores emocionales que están anclados en la infancia, y que tienen un efecto dañino en la vida adulta y las relaciones”.

El texto se fundamenta en la metodología desarrollada por el autor, denominada Pedagogía Familiar Sistémica. A partir de este enfoque, se plantea que quienes reconocen la carga emocional, tanto afectiva como dolorosa, de sus padres sin juzgar ni reprochar, y comprenden las dinámicas de su sistema familiar, pueden contar con mayores herramientas para enfrentar conflictos cotidianos.

¡Merezco! propone un camino de cierre y liberación emocional: aceptar lo irreversible, soltar la culpa, el enojo y el miedo, y reconciliarse con la propia historia. Este proceso no solo beneficia a quien lo transita, sino que impacta de manera directa en las siguientes generaciones”, detalló la información.

