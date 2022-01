Confidenciales El baile, ¿la frustración de Enrique Peñalosa?

Enrique Peñalosa les mostró a los colombianos a través de SEMANA algunas de las facetas desconocidas de la vida de un hombre que gobernó dos veces a Bogotá, la ciudad más grande del país, y que después de agosto de 2022 quiere tomar las riendas de Colombia.

De entrada, habló de las enseñanzas que le dejó manejar a la capital del país. “Uno tiene que soñar, ser ambicioso, que las cosas que parecen imposibles son posibles si uno tiene claro a dónde quiere llegar y si tiene gente excelente. Yo trabajo con gente que es mucho mejor que yo, logro hacer equipos, que nos colaboremos los unos a los otros. Yo prefiero el entusiasmo y la colaboración de equipo a la genialidad. Solo se logra lo posible cuando se intenta lo imposible una y otra vez”.

También se refirió a la evaluación que hacen los cachacos sobre su gestión. Lo califican regular en las encuestas, pese a que el exalcalde de Bogotá, según los indicadores de su gobierno, dejó importantes avances en la capital. “Yo creo que entre los bogotanos hay muchos que son muy conscientes de todo lo que hicimos, realmente es casi imposible que un bogotano en sectores populares no se haya beneficiado de todo lo que hicimos. Debe ser que yo me comunico muy mal. Por los grandes logros de la primera Alcaldía, con un éxito arrollador, me volví el foco de los enemigos políticos que se dedicaron a inventar toda clase de calumnias y mentiras…”.

Peñalosa confesó que una de sus frustraciones es el canto y el baile. “Uy no, yo trabajaba como obrero de construcción con unos tapones en los oídos enderezando unas formaletas de metal y tal vez era la única época de mi vida que cantaba porque, como el ruido de la formaleta era tal, nadie podía oírme, pero a veces me gusta cantar rancheras”, afirmó.

¿Le va mejor bailando? “Peor, soy un tronco, en ese sentido soy una vergüenza de colombiano, este país de bailarines maravillosos. Mi señora es una bailarina maravillosa e infinitamente paciente”, respondió.

El exalcalde de Bogotá hace parte de los aspirantes presidenciales de la Coalición Equipo por Colombia que después del 13 de marzo definirá el candidato único de la centroderecha que competirá en la primera vuelta.