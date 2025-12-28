Confidenciales

El buen ritmo del embajador: así le fue al alto diplomático de EE.UU. “tirando paso” con la gobernadora del Valle

También bailó con Taliana Vargas, primera dama de Cali.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de diciembre de 2025, 2:36 a. m.
Así le fue al embajador de Estados Unidos bailando con Dilian Francisca Toro.
Así le fue al embajador de Estados Unidos bailando con Dilian Francisca Toro. Foto: cortesía

El embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, visitó Cali este domingo durante la Feria y se dejó contagiar del buen ambiente de la capital del Valle. Hubo tiempo hasta para “tirar paso” con la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Así quedó registrado en un video aficionado que circula en redes sociales, en el que se ve al alto diplomático bailando salsa con la mandataria regional. “Valoramos el compromiso de Estados Unidos con Colombia y su apuesta por fortalecer la relación con los gobiernos regionales, trabajando de la mano con los territorios. El embajador y EE.UU. son nuestros aliados estratégicos en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y por la seguridad de nuestra gente. Por eso, en el Valle lo recibimos como a un vallecaucano más, con los brazos abiertos y al ritmo de la salsa", escribió la gobernadora del Valle en sus redes sociales.

En fotografías compartidas por la Alcaldía de Cali, también se ve a McNamara tratar de seguirle los pasos a Taliana Vargas, primera dama de la capital del Valle.

Embajador encargado de Estados Unidos en Colombia bailando con Taliana Vargas
Embajador encargado de Estados Unidos en Colombia bailando con Taliana Vargas Foto: cortesía

Durante el recorrido, la Alcaldía de Cali presentó a John McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, las principales apuestas de renovación urbana y cultural que se desarrollan en el Barrio Obrero, proyectos que articulan patrimonio, espacio público, cultura y dinamización económica.

Confidenciales

Vicky Dávila asegura que la constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”

Confidenciales

“Ha sido usted un general y un ser humano decente”: presidente Gustavo Petro al saliente comandante del Ejército

Confidenciales

Francia Márquez se pronunció por tragedia en aguas del Pacífico: “Acompaño su duelo”

Confidenciales

Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

Confidenciales

El municipio de Mosquera fortalece su estrategia de seguridad con el proyecto Escudo Comunal

Confidenciales

Katherine Miranda contó por qué hizo placa en la que Petro juró no convocar constituyente y lanzó dardo: “Asco y repugnancia”

Confidenciales

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

Noticias Estados Unidos

Arrestan a famosa tiktoker que atropelló a un hombre mientras transmitía en vivo: la víctima perdió la vida tras el accidente

Noticias Estados Unidos

Más de 3.000 familias quedarán sin sustento tras el cierre de una histórica empresa que pone en jaque la economía de la comunidad

Noticias Estados Unidos

Una histórica tienda de arte en EE. UU. se declara en bancarrota y enciende las alertas del sector creativo

La visita permitió visibilizar la salsa y la cultura barrial como ejes estratégicos para la recuperación del centro de la ciudad y su proyección internacional. “Agradezco la buena relación que tenemos con Estados Unidos. No solo nos han apoyado de manera importante en materia de capacidades de seguridad para nuestra Fuerza Pública, sino también en inversión social. Esperamos seguir trabajando juntos para fortalecer los lazos culturales entre nuestros países”, aseguró Alejandro Eder, alcalde de Santiago de Cali.

Por su parte, el embajador encargado señaló: “Es un gran placer y un honor estar aquí en Cali durante su Feria, que es conocida por su excelencia a nivel mundial. Yo había venido a Cali en otras ocasiones, pero nunca durante su Feria. Agradezco al señor alcalde, un alcalde visionario aquí en Cali, Alejandro Eder, por trabajar por esta gran ciudad que tiene la salsa en sus venas. Todo el mundo sabe de Niche, de Guayacán, de ese ritmo caleño que realmente es tan especial y por eso Cali se ha convertido en la Sucursal del Cielo. Hoy vamos a disfrutar y apreciar ese talento humano de la música salsera de Cali, porque como saben: Cali es Cali y lo demás es loma”.

Mas de Confidenciales

La precandidata Vicky Dávila se refirió a la Constituyente impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Vicky Dávila asegura que la constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro “es para perpetuarse en el poder”

Así le fue al embajador de Estados Unidos bailando con la gobernadora del Valle

El buen ritmo del embajador: así le fue al alto diplomático de EE.UU. “tirando paso” con la gobernadora del Valle

El saliente comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

“Ha sido usted un general y un ser humano decente”: presidente Gustavo Petro al saliente comandante del Ejército

La vicepresidente Francia Márquez envió un mensaje de condolencias por las víctimas de la tragedia en Cauca.

Francia Márquez se pronunció por tragedia en aguas del Pacífico: “Acompaño su duelo”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

El municipio de Mosquera, en Cundinamarca, presentó su estrategia de seguridad.

El municipio de Mosquera fortalece su estrategia de seguridad con el proyecto Escudo Comunal

Katherine Miranda y Gustavo Petro

Katherine Miranda contó por qué hizo placa en la que Petro juró no convocar constituyente y lanzó dardo: “Asco y repugnancia”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Francisco Barbosa calificó como lamentable el mensaje del presidente Gustavo Petro frente a la firma del decreto de la consulta popular.

Francisco Barbosa criticó ataques a Colfuturo tras decisión del Gobierno Petro: “No más iletrados en cargos oficiales”

Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro.

El duro pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez sobre intento de Petro de impulsar una constituyente: “Colombia no necesita”

Noticias Destacadas