El buen ritmo del embajador: así le fue al alto diplomático de EE.UU. “tirando paso” con la gobernadora del Valle

El embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, visitó Cali este domingo durante la Feria y se dejó contagiar del buen ambiente de la capital del Valle. Hubo tiempo hasta para “tirar paso” con la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Así quedó registrado en un video aficionado que circula en redes sociales, en el que se ve al alto diplomático bailando salsa con la mandataria regional. “Valoramos el compromiso de Estados Unidos con Colombia y su apuesta por fortalecer la relación con los gobiernos regionales, trabajando de la mano con los territorios. El embajador y EE.UU. son nuestros aliados estratégicos en la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y por la seguridad de nuestra gente. Por eso, en el Valle lo recibimos como a un vallecaucano más, con los brazos abiertos y al ritmo de la salsa", escribió la gobernadora del Valle en sus redes sociales.

En fotografías compartidas por la Alcaldía de Cali, también se ve a McNamara tratar de seguirle los pasos a Taliana Vargas, primera dama de la capital del Valle.

Embajador encargado de Estados Unidos en Colombia bailando con Taliana Vargas Foto: cortesía

Durante el recorrido, la Alcaldía de Cali presentó a John McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, las principales apuestas de renovación urbana y cultural que se desarrollan en el Barrio Obrero, proyectos que articulan patrimonio, espacio público, cultura y dinamización económica.

La visita permitió visibilizar la salsa y la cultura barrial como ejes estratégicos para la recuperación del centro de la ciudad y su proyección internacional. “Agradezco la buena relación que tenemos con Estados Unidos. No solo nos han apoyado de manera importante en materia de capacidades de seguridad para nuestra Fuerza Pública, sino también en inversión social. Esperamos seguir trabajando juntos para fortalecer los lazos culturales entre nuestros países”, aseguró Alejandro Eder, alcalde de Santiago de Cali.

Por su parte, el embajador encargado señaló: “Es un gran placer y un honor estar aquí en Cali durante su Feria, que es conocida por su excelencia a nivel mundial. Yo había venido a Cali en otras ocasiones, pero nunca durante su Feria. Agradezco al señor alcalde, un alcalde visionario aquí en Cali, Alejandro Eder, por trabajar por esta gran ciudad que tiene la salsa en sus venas. Todo el mundo sabe de Niche, de Guayacán, de ese ritmo caleño que realmente es tan especial y por eso Cali se ha convertido en la Sucursal del Cielo. Hoy vamos a disfrutar y apreciar ese talento humano de la música salsera de Cali, porque como saben: Cali es Cali y lo demás es loma”.