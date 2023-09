El candidato Gustavo Bolívar no le puso cuidado a sus opositores y participó de la movilización organizada por Gustavo Petro y el gobierno

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, no le puso cuidado a sus contradictores políticos que le exigieron no salir en las movilizaciones este 27 de septiembre porque eran convocadas y financiadas por el gobierno nacional, y participó de las marchas en Bogotá.

Ese anunció generó ampolla porque él hoy es candidato a la Alcaldía de Bogotá y el Estado financió con más de 200 millones de pesos la tarima y el sonido que se utilizará en la Plaza de Bolívar. De hecho, con jurisprudencia en la mano, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, le dijo en redes sociales que él no podía asistir.

Gustavo Bolívar, en diálogo con Red Más Noticias, aseguró: “como me ven, no tengo ningún distintivo, vengo como un ciudadano a apoyar unas reformas por las que luché desde el Congreso, por las que sigo creyendo y aquí estoy. Le pedí a mi gente que no trajeran publicidad de la campaña”.