El concejal Carlos Parra, de Bucaramanga, denuncia clonación de su voz y la de periodistas para emitir noticias falsas en su contra

Tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se conocieron varios audios producidos con inteligencia artificial para falsificar voces de políticos de la región y de periodistas nacionales.

Una de las voces suplantadas es la del concejal Carlos Parra. “Aquí no importa la ciudad, lo que importa es que Petro gane fichas. Jaime está estorbando. Toca sacarlo. Nosotros sabemos manejar las calles, las bodegas, los discursos”, dice la voz simulada de Parra.

El concejal rechazó esa suplantación y la calificó de “delincuencial”. “A partir de la decisión sobre nulidad del alcalde desplegaron una estrategia de suplantaciones sin precedentes. Están circulando audios generados con inteligencia artificial. Incluso hoy cursa un proceso contra el secretario privado del alcalde por estos motivos”, reclamó Parra.

Añadió que también se están utilizando voces de reconocidos periodistas para emitir noticias falsas en su contra.