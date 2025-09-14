CONFIDENCIALES
El conmovedor agradecimiento de María Claudia Tarazona al papá de sus tres hijas y a su esposa
“Ellas tienen un papá excepcional, con el que tengo una relación maravillosa. Le doy gracias a Dios por lo que ha sido él en este momento”.
En entrevista con Noticias RCN, María Claudia Tarazona habló del inmenso sufrimiento que vive por ver el dolor de sus hijos. En esa conversación con José Manuel Acevedo, narró que ha entendido que el duelo de los niños no es permanente, sino intermitente.
“Tengo que hacer mi duelo y tengo cuatro hijos que están sufriendo terriblemente. Alejandro es el único que me hace quebrar”, dijo ella.
Sobre sus tres hijas contó que Miguel llegó a sus vidas cuando tenían 3, 7 y 10 años, y que por eso la relación que tenían entre ellos era entrañable.
Pero también habló de otra persona que ha jugado un rol muy valioso en este momento difícil. “Ellas tienen un papá excepcional, con el que tengo una relación maravillosa. Le doy gracias a Dios por lo que ha sido en este momento el papá de las niñas y Laura, su esposa. Me han acompañado en cada minuto y han sido un soporte excepcional para mí”.
Tarazona reflexionó sobre cómo vive el duelo. “Lo fácil es llorar y llorar y no parar...Podría estar las 24 horas del día llorando, pero yo decido amarlo y para amarlo tengo que vivir como él querría que yo viviera. Él no quisiera ver a María Claudia destrozada. Él quiere que yo sea feliz. Él fue el gran amor de mi vida”.