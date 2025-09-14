CONFIDENCIALES

El conmovedor agradecimiento de María Claudia Tarazona al papá de sus tres hijas y a su esposa

“Ellas tienen un papá excepcional, con el que tengo una relación maravillosa. Le doy gracias a Dios por lo que ha sido él en este momento”.

15 de septiembre de 2025, 2:10 a. m.