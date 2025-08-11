En medio del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, se ha conocido un video de Señal Memoria en el que se ve al político cuando tenía cuatro años.

En esta cinta de archivo, Miguel le envía un mensaje a su mamá, Diana Turbay, quien se encontraba secuestrada por el cartel de Medellín de Pablo Escobar.

“Te estoy esperando para jugar contigo. Mamita linda te quiero. Ven pronto. Te mando muchos besos”, decía el bogotano a su madre en 1990.

🎞️ En este informe del Noticiero Criptón (1990) vemos a Miguel Uribe, con 4 años, enviando un saludo de Año Nuevo a su mamá Diana Turbay, secuestrada mese atrás por Pablo Escobar. En este video, parte de los esfuerzos hechos para su liberación, aparece también Nydia Quintero. pic.twitter.com/8eHbRmlbYR — Señal Memoria (@SenalMemoria) August 11, 2025

Varios meses atrás, el 30 de agosto de 1990, Diana Turbay había sido secuestrada en una zona rural de Copacabana, en Antioquia, por orden de Pablo Escobar y en 1991 fue asesinada por ese cartel.

Además de lo revelado en el video, la pieza histórica ha ganado relevancia porque Miguel también deja un hijo de 4 años, por lo que varios analizan que lamentablemente este hecho se repite en la familia Turbay.