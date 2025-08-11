Suscribirse

Confidenciales

El conmovedor video en el que Miguel Uribe Turbay, de 4 años, le envió un mensaje a su madre Diana Turbay cuando estaba secuestrada

Uno de los hechos más lamentables de Colombia es que la historia se repite: el senador deja un hijo de la misma edad.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 9:14 p. m.
Miguel Uribe de 4 años.
Miguel Uribe tenía 4 años cuando su madre fue secuestrada. | Foto: Señal Memoria

En medio del fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, se ha conocido un video de Señal Memoria en el que se ve al político cuando tenía cuatro años.

En esta cinta de archivo, Miguel le envía un mensaje a su mamá, Diana Turbay, quien se encontraba secuestrada por el cartel de Medellín de Pablo Escobar.

“Te estoy esperando para jugar contigo. Mamita linda te quiero. Ven pronto. Te mando muchos besos”, decía el bogotano a su madre en 1990.

Varios meses atrás, el 30 de agosto de 1990, Diana Turbay había sido secuestrada en una zona rural de Copacabana, en Antioquia, por orden de Pablo Escobar y en 1991 fue asesinada por ese cartel.

Además de lo revelado en el video, la pieza histórica ha ganado relevancia porque Miguel también deja un hijo de 4 años, por lo que varios analizan que lamentablemente este hecho se repite en la familia Turbay.

Miguel Uribe perdió la vida luego de estar internado dos meses en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, tras haber sido víctima de un atentado en su contra en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en Bogotá.

