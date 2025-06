El ‘decretazo’ de la consulta popular sigue vivo jurídicamente porque Gustavo Petro no lo ha derogado. SEMANA conoció las razones

“Como lo dije, dado que la reforma laboral es ley, derogaré el decreto que convoca la consulta popular, que ya no es necesaria. El poder constituido que hace las leyes le obedeció al poder soberano que es el pueblo”, afirmó el primer mandatario.

Sin embargo, cuatro días después eso no ha ocurrido.

Aunque el presidente desistió de la consulta popular y cerró la puerta para que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional se enfrentaran sobre quién tenía la potestad para examinar la legalidad del decreto con el que pretendía convocar a votaciones el 7 de agosto de 2025, hasta la mañana de este martes 24 de junio no había sucedido.

SEMANA confirmó que la razón obedece a que no se han recogido todas las firmas de los ministros. Y hasta que no ocurra, no se firmará el decreto derogatorio. Tampoco ha plasmado su rúbrica Gustavo Petro.