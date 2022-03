Confidenciales ”El Ejército tiene que enseñar mucho más que a disparar un fusil”: Miguel Samper

El candidato al Senado Miguel Samper asegura que convertir el servicio militar obligatorio de un castigo inevitable a 18 meses de oportunidades académicas para los jóvenes de familias vulnerables, es el propósito principal como aspirante al Congreso con el número 13 de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza.

“Lo que vemos hoy con el servicio militar son miles de jóvenes que se capacitan para manejar un arma y combatir pero que salen de las filas en una tremenda desventaja con otros que se están preparando para el mercado laboral. Esa desventaja es la que quisiéramos convertir en oportunidades”, explica Miguel.

Con esta propuesta, el Ejército se encargaría de facilitar no solo la validación de bachillerato para los soldados que no lo hayan concluido, sino que su convenio con el SENA permitiría capacitarlos en programas técnicos y no solo brindarles una mera orientación como ahora.

De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo, la población con mayor susceptibilidad de reclutamiento pertenece a los estratos 0, 1, 2 y 3, muchos de ellos de familias campesinas.

¿Qué nos hace colombianos? ¿Cuál es la promesa que Colombia le hace al mundo? Lo que nos une a todos es la esperanza de que podemos tener un mejor país.

Este 13 de marzo la esperanza triunfará sobre el miedo, el hambre, la politiquería y la corrupción. #El13Vota13🌻🟢#️⃣1️⃣3️⃣ pic.twitter.com/Z33n8hVn9A — Miguel Samper 🟢 13 (@MiguelSamperS) March 11, 2022

“Queremos que el servicio militar, lejos de ser un castigo para los jóvenes de familias más vulnerables, sea una oportunidad de vida, una oportunidad académica y una oportunidad para el trabajo. Así, una vez concluya el servicio, el joven tendrá herramientas y título necesarios para enfrentarse al mercado”, explicó el futuro Senador.

Este proyecto, de convertirse en ley, beneficiaría anualmente a cerca de 20.000 jóvenes de todo el país y reduciría los índices de desempleo en población joven. Miguel Samper recordó que solo para el año 2022 el presupuesto aprobado para el sector Defensa es de 42.6 billones de pesos.