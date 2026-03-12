Confidenciales

El espaldarazo del expresidente Uribe a la designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario sostuvo que la designación de Oviedo refleja una apuesta por la libertad como principio central de gobierno.

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 3:46 p. m.
Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe.
Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe. Foto: Fotomontaje SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre la decisión de Paloma Valencia de escoger a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2026, y aseguró que la determinación representa un mensaje político sobre el rumbo que busca la coalición.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario sostuvo que la designación de Oviedo refleja una apuesta por la libertad como principio central de gobierno, en contraste con lo que calificó como modelos estatistas. Según Uribe, la decisión de la candidata presidencial también reconoce las cualidades personales y patrióticas del exdirector del Dane.

En su pronunciamiento, el líder del Centro Democrático señaló que la fórmula Valencia-Oviedo busca construir complementariedades dentro de la coalición y no antagonismos entre sus sectores. De acuerdo con el expresidente, el acuerdo político respeta el espíritu de la consulta interna que definió la candidatura presidencial y reconoce la existencia de diferencias dentro de un marco democrático.

La carrera por la Vicepresidencia de Colombia entra en una semana decisiva, y Paloma Valencia aún no anuncia su carta electoral, pero Juan Daniel Oviedo resuena entre los predilectos.
Oviedo y Valencia oficializaron su fórmula. Foto: Montaje El País: fotos 1 y 2 Bernardo Peña/ GUILLERMO TORRES

Uribe también destacó que la decisión reafirma, en su concepto, la importancia del respeto a la intimidad de las personas, así como el compromiso individual con la comunidad, los niños y la familia, principios que, según dijo, deben guiar el proyecto político de la coalición.

El exmandatario concluyó su mensaje con una frase de respaldo a la fórmula presidencial, asegurando que con esta decisión “gana Colombia”.