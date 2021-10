Confidenciales El llamado del alcalde de Medellín a los concejales de su ciudad por el caso de EPM

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que algunos concejales de la ciudad, por razones políticas, le podrían hacer perder 2 billones de pesos a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la ciudad, por lo que tendrían que responder ante los órganos de control.

El mandatario explicó que hay una cláusula que necesita aprobación del Concejo de Medellín y está peligrando su aprobación. “Hay cláusula de protección del patrimonio público en UNE, una empresa que era pública y que fue privatizada en 2013, y que dejó una cláusula a ese proceso de privatización que permite recuperar una parte de la plata de EPM en este momento”.

Mi columna de esta semana habla de como concejales del CD le quiere regalar 2 billones de recursos públicos de UNE a Millicom, recursos que son de EPM y que necesita Hidroituango. https://t.co/OAikUDJMZs — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 12, 2021

Quintero explicó que “esa cláusula está a punto de vencerse, esa cláusula significaría para EPM, si no se aplica, una pérdida de 2 billones de pesos. La decisión está en manos del Concejo pero esa no es una decisión política, es una decisión técnica. Los concejales que por razones políticas, por hacer oposición le hagan perder 2 billones de pesos a la ciudad y a EPM, pues tendrán que responder ante los órganos de control porque un funcionario público no puede hacer que la alcaldía y EPM pierdan plata”.

El llamado del alcalde Quintero se da a pocos días del primer debate del proyecto de acuerdo que busca la autorización para que EPM enajene sus acciones en UNE y Emtelco, por lo que aseguró que es urgente realizar pronto este negocio.