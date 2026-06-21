El ministro Armando Benedetti, a diferencia del presidente Gustavo Petro, no mostró su voto este domingo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó en la mañana de este domingo, 21 de junio, a la Plaza de Bolívar, desde donde ejerció su derecho al voto en la jornada que se desarrolla para elegir al nuevo Presidente de Colombia entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.
Tras pasar por la mesa de votación en la Plaza de Bolívar, Benedetti marcó su papeleta y la depositó en la urna, en esta ocasión sin mostrar el candidato a quien le dio su respaldo, como sí ocurrió el pasado 31 de mayo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
El líder político en esta ocasión no repitió la acción, a diferencia del presidente de la República, Gustavo Petro, quien volvió a mostrar su voto a los periodistas presentes en el lugar, el cual fue para el candidato del Pacto Histórico.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, a diferencia del presidente Gustavo Petro, no mostró su voto al ejercer su derecho en la Plaza de Bolívar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/btlwsuqKN1— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026
El ministro del Interior también entregó un balance positivo de lo que va corrido de la jornada electoral y resaltó que, hasta el momento, no se han presentado anomalías graves, solo algunos problemas aislados que no revisten relevancia.
Benedetti hizo un llamado a los colombianos para que respete “la voluntad popular, si es nítida, y estar pendiente de los resultados”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó un balance positivo de las primeras horas de jornada electoral en el país. Aseguró que todo marcha en orden y que el llamado a la ciudadanía es para mantener la calma luego del cierre de las urnas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pQfEpN8brU— Revista Semana (@RevistaSemana) June 21, 2026