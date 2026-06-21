El ministro Armando Benedetti, a diferencia del presidente Gustavo Petro, no mostró su voto este domingo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, llegó en la mañana de este domingo, 21 de junio, a la Plaza de Bolívar, desde donde ejerció su derecho al voto en la jornada que se desarrolla para elegir al nuevo Presidente de Colombia entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Gustavo Petro, sonriente, mostró su voto por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial

Tras pasar por la mesa de votación en la Plaza de Bolívar, Benedetti marcó su papeleta y la depositó en la urna, en esta ocasión sin mostrar el candidato a quien le dio su respaldo, como sí ocurrió el pasado 31 de mayo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El líder político en esta ocasión no repitió la acción, a diferencia del presidente de la República, Gustavo Petro, quien volvió a mostrar su voto a los periodistas presentes en el lugar, el cual fue para el candidato del Pacto Histórico.

El ministro del Interior también entregó un balance positivo de lo que va corrido de la jornada electoral y resaltó que, hasta el momento, no se han presentado anomalías graves, solo algunos problemas aislados que no revisten relevancia.

Benedetti hizo un llamado a los colombianos para que respete “la voluntad popular, si es nítida, y estar pendiente de los resultados”.