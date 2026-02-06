El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

El Museo Virtual de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fue seleccionado dentro del Top 10 mundial de la categoría «Innovación Digital» en la Convocatoria Global ONUDI 2025: Economía Naranja Creativa – Innovando el Futuro. La iniciativa, liderada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), se realizó en Baréin, Asia.

Según el CNMH, este reconocimiento internacional destaca a la entidad como “a la vanguardia en el uso de tecnologías digitales al servicio de la memoria, la educación y la transformación social”, y posiciona a Colombia como referente global en innovación cultural con impacto público.

El ONUDI Global Call 2025 identifica y visibiliza iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible, la transformación digital y el fortalecimiento de ecosistemas productivos a nivel mundial. En esta edición participaron proyectos organizados en cinco líneas temáticas, entre ellas la innovación digital, y se valoraron experiencias que integran creatividad, tecnología e innovación como motores de impacto social y desarrollo sostenible.

El Museo Virtual de la Memoria es una plataforma digital inmersiva que reúne testimonios, documentos y relatos sobre los lugares de memoria en Colombia, incorporando tecnologías como IPFS y blockchain para garantizar el acceso descentralizado y seguro a los archivos históricos. A través de recorridos virtuales, herramientas interactivas y seminarios, promueve “la apropiación comunitaria de la memoria, la participación ciudadana y la visibilización de voces rurales”.

El jurado destacó el valor técnico, metodológico y conceptual del proyecto, así como su potencial de impacto social, escalabilidad y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como parte del reconocimiento, el museo participará en un laboratorio de incubación internacional para fortalecer alianzas estratégicas y ampliar oportunidades de cooperación global.

Para el CNMH, este logro consolida su proyección internacional y respalda sus esfuerzos por innovar en la narración y preservación de las memorias del conflicto armado colombiano, facilitando el acceso, la participación y el reconocimiento de las voces de las víctimas.