CONFIDENCIALES

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

La iniciativa fue reconocida por la ONUDI por su enfoque en tecnologías digitales aplicadas a la memoria histórica.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 8:13 p. m.
Museo Virtual de la Memoria del CNMH
Museo Virtual de la Memoria del CNMH Foto: Museo Virtual de la Memoria del CNMH

El Museo Virtual de la Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fue seleccionado dentro del Top 10 mundial de la categoría «Innovación Digital» en la Convocatoria Global ONUDI 2025: Economía Naranja Creativa – Innovando el Futuro. La iniciativa, liderada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), se realizó en Baréin, Asia.

Según el CNMH, este reconocimiento internacional destaca a la entidad como “a la vanguardia en el uso de tecnologías digitales al servicio de la memoria, la educación y la transformación social”, y posiciona a Colombia como referente global en innovación cultural con impacto público.

El ONUDI Global Call 2025 identifica y visibiliza iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible, la transformación digital y el fortalecimiento de ecosistemas productivos a nivel mundial. En esta edición participaron proyectos organizados en cinco líneas temáticas, entre ellas la innovación digital, y se valoraron experiencias que integran creatividad, tecnología e innovación como motores de impacto social y desarrollo sostenible.

El Museo Virtual de la Memoria es una plataforma digital inmersiva que reúne testimonios, documentos y relatos sobre los lugares de memoria en Colombia, incorporando tecnologías como IPFS y blockchain para garantizar el acceso descentralizado y seguro a los archivos históricos. A través de recorridos virtuales, herramientas interactivas y seminarios, promueve “la apropiación comunitaria de la memoria, la participación ciudadana y la visibilización de voces rurales”.

Confidenciales

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Confidenciales

Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Confidenciales

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

Confidenciales

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

Confidenciales

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Confidenciales

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Confidenciales

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Confidenciales

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

Confidenciales

“No solo rompió topes, sino que lo hizo con plata de delincuentes”: Paloma Valencia arremete contra Petro tras reveladores audios de Pipe Tuluá

Confidenciales

Entregan el histórico polideportivo en Río Frío, Huila: esto se sabe

El jurado destacó el valor técnico, metodológico y conceptual del proyecto, así como su potencial de impacto social, escalabilidad y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como parte del reconocimiento, el museo participará en un laboratorio de incubación internacional para fortalecer alianzas estratégicas y ampliar oportunidades de cooperación global.

Para el CNMH, este logro consolida su proyección internacional y respalda sus esfuerzos por innovar en la narración y preservación de las memorias del conflicto armado colombiano, facilitando el acceso, la participación y el reconocimiento de las voces de las víctimas.

Más de Confidenciales

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras.

Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Luis Gilberto Murillo es precandidato presidencial independiente, luego de ejercer como embajador en Estados Unidos y Canciller durante el Gobierno Petro.

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

.

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Esto le dijo el expresidente Uribe al precandidato Iván Cepeda.

Álvaro Uribe cuestiona a Iván Cepeda: “El único número que él sabe es el de los 6.402 para afectar mi honra”

Panorámica de Cúcuta.

Red de Veedurías pide a la Procuraduría intervención urgente en millonario contrato de acueducto en Cúcuta

Universidad de los Montes de María.

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

John McNamara. Embajador de Estados Unidos

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, concluirá su gestión en el país el próximo 13 de febrero

Noticias Destacadas