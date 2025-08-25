El periodista Andrés Sarmiento Villamizar asumió la gerencia de Editorial Panamericana

Con una trayectoria de quince años en la promoción, escritura y edición, el periodista Andrés Sarmiento Villamizar ha sido nombrado nuevo gerente de Panamericana Editorial, casa que se reconoce por su amplio catálogo y tradición en la promoción de la lectura en Colombia.

Sarmiento Villamizar llega a la dirección de la editorial luego de desempeñarse en cargos clave dentro de empresas como Santillana Ediciones Generales, Penguin Random House, Grupo Planeta y Grupo Sin Fronteras, además de su paso por la Secretaría de Cultura de Medellín. Su trabajo ha estado vinculado a proyectos importantes en la cadena de valor del libro y la gestión cultural del país. Entre sus logros destacan la dirección de las ferias del Libro de Bogotá, Cali y Medellín, así como la creación del Primer Festival de Literatura Infantil en Medellín.

Tras el anuncio de su nombramiento Sarmiento afirmó que su objetivo es consolidar la editorial como un referente a través de un catálogo sólido, una reconocida tradición en promoción escolar y un equipo fuerte, “hace más de seis décadas iniciamos nuestro camino con los libros y con el compromiso de llevar la lectura a todos los públicos en diferentes regiones del país”.

Así mismo destacó la necesidad de involucrar a niños y jóvenes en actividades que fomenten la lectoescritura, el análisis crítico y el vínculo con su entorno, ante los bajos índices mundiales de lectura en la primera infancia.