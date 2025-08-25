Suscribirse

El periodista Andrés Sarmiento Villamizar asumió la gerencia de Editorial Panamericana

El nuevo gerente trabajó también en Santillana Ediciones Generales, Penguin Random House, Grupo Planeta y Grupo Sin Fronteras.

Redacción Confidenciales
25 de agosto de 2025, 11:48 p. m.
Andrés Sarmiento Villamizar es el nuevo gerente de Panamericana Editorial.
Andrés Sarmiento Villamizar es el nuevo gerente de Panamericana Editorial. | Foto: Juan Cano

Con una trayectoria de quince años en la promoción, escritura y edición, el periodista Andrés Sarmiento Villamizar ha sido nombrado nuevo gerente de Panamericana Editorial, casa que se reconoce por su amplio catálogo y tradición en la promoción de la lectura en Colombia.

Sarmiento Villamizar llega a la dirección de la editorial luego de desempeñarse en cargos clave dentro de empresas como Santillana Ediciones Generales, Penguin Random House, Grupo Planeta y Grupo Sin Fronteras, además de su paso por la Secretaría de Cultura de Medellín. Su trabajo ha estado vinculado a proyectos importantes en la cadena de valor del libro y la gestión cultural del país. Entre sus logros destacan la dirección de las ferias del Libro de Bogotá, Cali y Medellín, así como la creación del Primer Festival de Literatura Infantil en Medellín.

Tras el anuncio de su nombramiento Sarmiento afirmó que su objetivo es consolidar la editorial como un referente a través de un catálogo sólido, una reconocida tradición en promoción escolar y un equipo fuerte, “hace más de seis décadas iniciamos nuestro camino con los libros y con el compromiso de llevar la lectura a todos los públicos en diferentes regiones del país”.

Así mismo destacó la necesidad de involucrar a niños y jóvenes en actividades que fomenten la lectoescritura, el análisis crítico y el vínculo con su entorno, ante los bajos índices mundiales de lectura en la primera infancia.

Sarmiento Villamizar resaltó, además, que la editorial reforzará su presencia en espacios regionales por todo el país, acercando su catálogo y autores a los lectores locales. Esta labor será apoyada por las tiendas de Panamericana Librería y Papelería, consideradas puntos de encuentro cultural y distribución esencial en Colombia.

