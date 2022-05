Confidenciales “El plan del otro candidato es destruir”: la pulla de Fico Gutiérrez

Sin mencionar a Gustavo Petro, el candidato presidencial Federico Gutiérrez volvió a criticarlo fuertemente por las más recientes declaraciones que ha dado en sus redes sociales.

A través de su cuenta en Twitter, Gutiérrez criticó que haya otros aspirantes presidenciales que no estén pensando en el avance real de Colombia.

“Que tristeza saber que el plan del otro candidato y de sus más cercanos colaboradores (as), es “destruir” a sus contrincantes políticos y no pensar cómo avanza realmente Colombia. No les importa la superación de la pobreza. Solo quieren el poder para vengarse. Puro odio”.

Este sábado, 7 de mayo, los dos candidatos presidenciales tuvieron un fuerte enfrentamiento en las redes sociales por cuenta del plan que denunció la campaña de Fico Gutiérrez sobre una infiltración para hacerle daño al aspirante presidencial. Durante toda la tarde los dos aspirantes cruzaron trinos en los que se lanzaron acusaciones mutuas y todo terminó cuando el aspirante de Equipo por Colombia puso un escrito diciendo: “aquí el delincuente es él”.

Como el tiempo para que lleguen las elecciones presidenciales del 29 de mayo se está acabando, la tensión política entre los candidatos Federico Gutiérrez y Gustavo Petro está al ‘rojo vivo’.