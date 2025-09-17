El precandidato presidencial Mauricio Lizcano ya completó 530.000 firmas que respaldan su candidatura

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que ya logró reunir 530.000 firmas que respaldan su candidatura de cara a las elecciones de 2026. Esa cifra está muy cerca de la meta exigida por la Registraduría para oficializar su aspiración.

Mauricio Lizcano. | Foto: Cortesía

Lizcano expresó su satisfacción con el avance de la recolección y agradeció a quienes han apoyado su iniciativa, destacando especialmente el trabajo de voluntarios y coordinadores en las distintas regiones del país.

“A todos ustedes, colombianos y colombianas, muchas gracias. A nuestro equipo de voluntarios en las regiones, a nuestro equipo de coordinadores y, por supuesto, a nuestro equipo de control, muchas gracias”, señaló el precandidato.

El proceso de inscripción por firmas exige un número equivalente al 3 % de los votos válidos de las elecciones presidenciales de 2022, lo que corresponde a unos 630.000 apoyos. Los aspirantes que utilicen este mecanismo podrán entregar sus planillas hasta el 17 de diciembre.

Bajo ese panorama, Lizcano confirmó que continuará recorriendo el territorio nacional para escuchar a la ciudadanía y consolidar los respaldos necesarios bajo su movimiento político Colombianismo.

El exministro reiteró que su propuesta busca dejar atrás la polarización política y enfocarse en las necesidades inmediatas de la población, como el acceso a la salud, la generación de empleo y la mejora de la seguridad ciudadana.

“Colombia no necesita seguir eligiendo entre izquierda o derecha, sino encontrar soluciones reales”, afirmó Lizcano, subrayando su intención de construir puentes de diálogo y concertación.