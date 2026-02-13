Confidencial

El punto final del proceso penal contra el general Humberto Guatibonza

Después de una década, el proceso penal en contra del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá tiene decisión final.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 7:25 p. m.
General (r) Humberto Guatibonza, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
General (r) Humberto Guatibonza, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Foto: Colprensa

El Tribunal Superior de Bogotá declaró este viernes 13 de febrero la prescripción del proceso penal que se adelantó en contra del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general (r) Humberto Guatibonza.

En la decisión, mientras se resolvía el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General en contra del fallo que absolvió al actual jefe de seguridad de Presidencia, se determinó que ya se habían superado los términos legales y jurídicos para emitir una decisión.

Humberto Guatibonza ya sabe la decisión de la justicia.
Humberto Guatibonza ya sabe la decisión de la justicia. Foto: León Darío Peláez

El oficial en retiro fue capturado en septiembre de 2018 por cuenta de este proceso penal, por lo que estuvo privado de su libertad durante varios meses.

El general Guatibonza fue vinculado a una supuesta red que se encargaba de realizar interceptaciones de líneas telefónicas y seguimientos para obtener información reservada.

Confidenciales

Demandan resolución que ordenaría vinculación de exFarc a la Unidad Nacional de Protección

Mundo

Gobierno de Estados Unidos sienta su posición sobre la erradicación con drones de cultivos de coca en Colombia

Confidenciales

César Lorduy propone línea de subsidio para vivienda VIS y VIP para madres cabeza de familia

Confidenciales

Presidencia se refiere a posible visita de Delcy Rodríguez a Colombia

Confidenciales

“Los que se ganan $40 millones le quieren quitar $2 millones a trabajadores”: presidente de la CUT, sobre suspensión del salario mínimo

Confidenciales

Bruce Mac Master dice que la Andi no demandó el decreto del salario mínimo y reacciona a la decisión del Consejo de Estado

Confidenciales

Álvaro Uribe: “No nos oponemos al aumento del salario mínimo”

Nación

“Son sus asuntos personales”, la Presidencia fija su posición en el escándalo que enreda a Laura Sarabia con las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

El Debate

Armando Benedetti dice en vivo quién estaría detrás de las ‘chuzadas’ a su celular: “Es una hipótesis”

Nación

“Queremos saber quién dio la orden”: las víctimas de las chuzadas a Marelbys Meza dicen que siguen esperando la verdad

Sin embargo, en abril de 2025, tras siete años de juicio, se absolvió al oficial de los delitos de concierto para delinquir, interceptación de datos informáticos agravada y uso de software malicioso agravado.

Humberto Guatibonza es el protagonista esta historia.
Humberto Guatibonza es el protagonista esta historia. Foto: Guillermo Torres

Esto por considerar que la evidencia presentada por la Fiscalía General había sido insuficiente para demostrar la acusación presentada por la Fiscalía.

Más de Confidenciales

La acción fue interpuesta por el activista del Centro Democrático, Josias Fiesco.

Demandan resolución que ordenaría vinculación de exFarc a la Unidad Nacional de Protección

General (r) Humberto Guatibonza, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El punto final del proceso penal contra el general Humberto Guatibonza

Erradicación de cultivos de coca con drones

Gobierno de Estados Unidos sienta su posición sobre la erradicación con drones de cultivos de coca en Colombia

La dimisión del magistrado César Lorduy no cayó bien ni siquiera en Cambio Radical, su partido.

César Lorduy propone línea de subsidio para vivienda VIS y VIP para madres cabeza de familia

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.

Presidencia se refiere a posible visita de Delcy Rodríguez a Colombia

Fabio Arias, presidente de la CUT

“Los que se ganan $40 millones le quieren quitar $2 millones a trabajadores”: presidente de la CUT, sobre suspensión del salario mínimo

bruce mac master Presidente de la Andi

Bruce Mac Master dice que la Andi no demandó el decreto del salario mínimo y reacciona a la decisión del Consejo de Estado

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe: “No nos oponemos al aumento del salario mínimo”

Presidente Gustavo Petro, Presidenta Delcy Rodríguez

Confirman que Delcy Rodríguez visitará Colombia la próxima semana

.

Mamá de Gustavo Aponte le pide a su hijo enviarle fortaleza: “Esta mañana la primera llamada era de él, pero el teléfono no sonó”

Noticias Destacadas