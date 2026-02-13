El Tribunal Superior de Bogotá declaró este viernes 13 de febrero la prescripción del proceso penal que se adelantó en contra del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general (r) Humberto Guatibonza.

En la decisión, mientras se resolvía el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General en contra del fallo que absolvió al actual jefe de seguridad de Presidencia, se determinó que ya se habían superado los términos legales y jurídicos para emitir una decisión.

Humberto Guatibonza ya sabe la decisión de la justicia. Foto: León Darío Peláez

El oficial en retiro fue capturado en septiembre de 2018 por cuenta de este proceso penal, por lo que estuvo privado de su libertad durante varios meses.

El general Guatibonza fue vinculado a una supuesta red que se encargaba de realizar interceptaciones de líneas telefónicas y seguimientos para obtener información reservada.

Sin embargo, en abril de 2025, tras siete años de juicio, se absolvió al oficial de los delitos de concierto para delinquir, interceptación de datos informáticos agravada y uso de software malicioso agravado.

Humberto Guatibonza es el protagonista esta historia. Foto: Guillermo Torres

Esto por considerar que la evidencia presentada por la Fiscalía General había sido insuficiente para demostrar la acusación presentada por la Fiscalía.