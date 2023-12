El regaño del defensor: “Solo hasta cuando dos menores migrantes aparecen en el aeropuerto, volcamos la mirada a la problemática”

Camargo Assis, al manifestar su posición sobre este lamentable caso, resaltó la gravedad del fenómeno de los menores de edad migrantes no acompañados, especialmente en el paso por la selva del Darién, una problemática que ha sido advertida por la Defensoría del Pueblo en repetidas ocasiones.

“Solo hasta cuando dos niños migrantes en situación de vulnerabilidad aparecen en el aeropuerto El Dorado, volcamos como sociedad la mirada a la problemática. ¿Cuál?, la de los menores de edad migrantes no acompañados, máxime cuando desde la Defensoría del Pueblo hemos venido advirtiendo sobre la gravedad de este fenómeno en el paso por la selva del Darién”, de esta manera, el defensor del Pueblo manifestó y sentó su posición.

Afortunadamente, dijo el defensor Camargo, la capital colombiana “cuenta con la institucionalidad necesaria para que les sea brindada la atención y el restablecimiento de sus derechos”. Cosa que no pasa en la región del Darién, donde más cerca de 500.000 migrantes han cruzado a Panamá este año, según Médicos Sin Fronteras.

Para el funcionario, el caso de los dos menores no acompañados es “vergonzoso” y “deja claro que aún existen prácticas discriminatorias”, dado que no solamente se trata de niños no acompañados, sino de personas migrantes, afro y en situación de vulnerabilidad económica.