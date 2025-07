En medio del evento de transición energética, liderado por el Ministerio de Minas y Energía en Pasto, Nariño, el presidente Petro se refirió a la elección de su proyecto político. Mientras hablaba de la importancia de la energía para la vida cotidiana, señaló a los asistentes al evento que era necesario que se “reeligiera el proyecto” para que no volvieran a subir los precios.

“Cómo van a votar por alguien que va a tumbar la fórmula a la CREG para volver otra vez a poner 10 veces más caro porque llega el 2027, y ya no está la que yo dejé aprobada, y pues nos fregamos como sociedad porque la energía es básica”, señaló el primer mandatario.

Pero no solo se quedó con esa declaración, el presidente arremetió contra el excanciller Álvaro Leyva. “Decía Leyva: ‘tiene que quedarse Petro en el poder porque si no va a la cárcel’, pero si él quiere matarme primero, entonces cómo me voy a ir para la cárcel. Él tiene involucionado el pensamiento, pero bueno”, dijo Petro.