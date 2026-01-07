Confidenciales

El sorpresivo mensaje que Andrea Petro le envió a su papá por pelea con Donald Trump: “Calma y respeto”

La hija mayor del mandatario le lanzó un consejo a su progenitor por la compleja situación que se vive entre los dos gobiernos.

Redacción Confidenciales
7 de enero de 2026, 3:54 p. m.
Gustavo Petro, Andrea Petro y Donald Trump
Gustavo Petro, Andrea Petro y Donald Trump Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana / Foto 3: Getty Images

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, le envió un mensaje a su papá en medio del tenso panorama que se vive con el gobierno de Donald Trump, tras lo que fue la captura de Nicolás Maduro.

La situación entre los dos ejecutivos se encuentra en un momento muy complejo. Por un lado, el inquilino de la Casa Blanca calificó a su homólogo colombiano como un “enfermo” y lo volvió a relacionar con el narcotráfico.

Por su parte, Petro ha sido enfático en criticar la irrupción militar en Venezuela y ha respondido duramente a los ataques que llegan desde el Gobierno norteamericano.

En medio de esta situación, la hija mayor del jefe de Estado le envió un mensaje a través de su cuenta de X, en el que resaltó la importancia de dialogar para resolver cualquier diferencia o conflicto.

“Apoyamos el camino del diálogo y la diplomacia. La calma y el respeto son más fuertes que la tensión. ¡Te queremos, papá!”, escribió.

