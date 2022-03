Confidenciales Elecciones 2022: representante del Centro Democrático dijo que apoyará a Fico Gutiérrez

El próximo 13 de marzo se adelantará la primera jornada electoral prevista para el 2022 en Colombia. Puntualmente, se realizarán las votaciones para elegir al Congreso de la República, así como las consultas interpartidistas, las cuales definirán a los candidatos únicos a la presidencia por cada coalición (Equipo por Colombia, Centro Esperanza y Pacto Histórico).

El dilema sobre si votar o no en las consultas circula la mente de las personas afines al uribismo. De hecho, el Centro Democrático pidió a sus militantes enfocarse en las votaciones para Cámara y Senado, y no involucrarse en las consultas interpartidistas. Tal solicitud no tiene otra explicación que tratar de preservar viva la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga, quien renunció a formar parte de Equipo por Colombia para ir en solitario a primera vuelta.

Sin embargo, el llamado no fue acatado por el representante a la Cámara y aspirante al Senado Edward Rodríguez quien, pese a pertenecer al Centro Democrático, ha manifestado su intención de apoyar a Federico Gutiérrez en las consultas interpartidistas.

“Este 13 de marzo pediré el tarjetón de la coalición de Equipo por Colombia y votaré por Federico Gutiérrez, buscando que en primera vuelta lleguemos unidos con Óscar Iván Zuluaga y paremos a Petro”, escribió el representante Edward Rodríguez en su cuenta de Twitter.