“Ellos no tienen límites, ni sentido de la moral”: Marta Lucía Ramírez por campaña sucia contra Carlos Galán y Alejandro Eder

“ Esta gente ya ha demostrado que para ganar una elección son capaces de cualquier cosa, de cualquier bajeza y de toda la destrucción posible , incluyendo por supuesto destruir la reputación de contendores. Ellos no tienen límites, ni sentido de la moral”, dijo Ramírez sobre las denuncias.

“¡OJO! No caigan en mentiras. Siguen corriendo la línea ética, ahora con un audio hecho con inteligencia artificial en el que supuestamente compro encuestas y tengo un trato con los Gustavos. No son ataques aislados, es algo sistemático. Están asustados y no saben qué más inventar. ¡No caigan en trampas!”, dijo el aspirante del Nuevo Liberalismo.