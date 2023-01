Confidenciales Embajador de Colombia en Argentina usó canción de Shakira para hacer importante anuncio, ¿qué dijo?

Las redes sociales llevan más de 24 horas ‘estalladas’ comentando la más reciente canción de Shakira, en la que lanza duras pullas a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, con quien acabó su relación desde junio del año pasado.

Tras la ruptura entre la cantante y el deportista, Shakira ha lanzado dos canciones: Monotonía, y el sencillo que dio a conocer este miércoles 11 de enero, en la que lanza duros dardos a Piqué.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’que te mortifique, mastica y traga y mastique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, indica un párrafo del sencillo musical.

Uno de los que se unió al furor que ha causado la canción fue el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, quien usó un fragmento de la canción para darles una buena noticia a los colombianos.

No importa si manejas Twingo, Ferrari o cualquier clase de vehículo.



En Argentina pronto podrás conducir con tu licencia colombiana. 😉 pic.twitter.com/h7IrzJIJih — Camilo Romero (@CamiloRomero) January 13, 2023

“No importa si manejas Twingo, Ferrari o cualquier clase de vehículo. En Argentina pronto podrás conducir con tu licencia colombiana”, apuntó Romero.

El comentario de Romero se dio en referencia al fragmento de la más reciente canción de Shakira en la que ella le dice a Pique que cambió un Ferrari por un Twingo y un reloj Rólex por un Casio.

Frente a la licencia de conducción, el Gobierno Nacional informó que este beneficio tendrá validez para turistas y visitantes de corta duración en Argentina.