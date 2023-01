“No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la Registraduría”, Gustavo Bolívar usa canción de Shakira para criticar a la oposición, ¿le salió bien?

El exsenador Gustavo Bolívar, quien ha despertado polémica por sus denuncias sobre la existencia de una supuesta red de trata de mujeres en el Congreso, volvió a generar discusión, pero esta vez porque, para criticar a la oposición, trató de ‘pegarse’ del éxito de las más recientes canciones que ha lanzado Shakira en relación con su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, pero la jugada no le habría salido como esperaba al excongresista.

Tras la ruptura entre la cantante y el deportista, Shakira ha lanzado dos canciones: ‘Monotonía’ y el sencillo que dio a conocer este miércoles en la que lanza duros dardos a Piqué.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio del año pasado - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga y mastique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, indica un párrafo del sencillo musical.

La letra de las canciones son en este momento el principal tema de discusión en las redes sociales, razón por la cual Bolívar parodió algunas de sus letras para lanzar daros a la oposición y señalarlos de que “aún no superan la tusa”.

“Muchos que critican a Shakira por su tusa explícita aún no superan la tusa de haber perdido las elecciones”, apuntó Bolívar.

El exsenador aseguró que, por ejemplo, en la oposición dicen cosas como “cambiaste un bolso Magnífico de Mario Hernández por una mochila de lana de chivo”, en referencia al fragmento de la más reciente canción de Shakira en la que ella le dice a Pique que cambió un Ferrari por un Twingo y un reloj Rólex por un Casio”.

El actuar de la Registraduría en las pasadas elecciones fue cuestionado por los sectores políticos - Foto: guillermo torres-semana

Bolívar, igualmente acudió a la canción Monotonía, otro de los éxitos de Shakira, para decirle a la oposición: “No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la Registraduría”.

Tras tratar de ‘pegarse’ de los éxitos de la cantante barranquillera, el exsenador fue criticado por los internautas, que le pidieron que más bien se fuera “a descansar”.

La canción de Shakira

En redes sociales siguen circulando memes y reacciones de los fanáticos de la colombiana sobre esta, una de las letras más incisivas, directas y explosivas que se le han escuchado a la barranquillera, quien siempre se ha destacado por ser una de las mejores compositoras del país.

Y es cierto que Shakira ha cambiado mucho su forma de articular las frases de sus canciones, siendo muy contestatarias y románticas al inicio de su carrera y más comerciales y pegajosas en la actualidad. Sin embargo, siempre logran el cometido: meterse en el vocabulario de todos sus fans, como está sucediendo con el nuevo sencillo, lanzada en la noche del 11 de enero de 2023 y que hace parte de las famosas sesiones del productor argentino Bizarrap.

El tema ya acumula más de 36 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube.

Frases como “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”; “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, y “tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú”, ya están dándole la vuelta al mundo con memes graciosos que demuestran la creatividad y el humor negro de los cibernautas.