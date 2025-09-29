Mientras el presidente Gustavo Petro y varios miembros de su gabinete tensionan cada vez más las relaciones con Estados Unidos, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez recibió en la ciudad al embajador encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia John McNamara.

Por el mensaje que dejó queda claro que la relación fue cordial. “Gracias a mi parcero Federico Gutiérrez por recibirme en la espectacular ciudad de la eterna primavera, Medellín. Durante nuestro valioso encuentro, conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses, que beneficiarán a todos los colombianos y a la bella región antioqueña”, aseguró.

Gracias a mi parcero @FicoGutierrez por recibirme en la espectacular Ciudad de la Eterna Primavera, Medellín. Durante nuestro valioso encuentro, conversamos sobre el avance de planes de inversión por parte de empresas estadounidenses, que beneficiarán a todos los colombianos y a… pic.twitter.com/EBM7ToumKB — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 29, 2025

Gutiérrez contestó el mensaje en el mismo tono cordial. “Siempre bienvenido a Medellín mi querido amigo y parcero Jhon McNamara. La relación entre Colombia y Estados Unidos siempre ha sido y seguirá siendo importante”, dijo.

Además, pidió que “nadie la destruya”. “Para nuestras ciudades y para Medellín es fundamental el trabajo en equipo y la cooperación en la seguridad, en la lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, en la inversión para generar empleo y en la cultura”, mencionó el mandatario local.

Por eso, dijo que seguirá trabajando pensando en el futuro de ambas naciones.

Mientras se daba el encuentro entre ambos, la canciller Yolanda Villavicencio, la encargada de las relaciones diplomáticas del país, anunciaba que renunciaría a su visa con Estados Unidos en solidaridad con el presidente Gustavo Petro.