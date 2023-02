Confidenciales En medio de tensiones, hoy lunes arranca el segundo ciclo de negociaciones entre Gobierno y ELN

El gobierno del presidente Gustavo Petro sorteará desde este lunes 13 de febrero el segundo ciclo de conversaciones de paz con la guerrilla del ELN, en medio de fuertes tensiones. Al menos, los recientes cruces de mensajes entre Antonio García, uno de los jefes negociadores de ese grupo armado, y Otty Patiño, el jefe de las negociaciones de la Casa de Nariño.

El 3 de febrero, García dijo que “la paz no es sinónimo de dejación de las armas ni de cupos en el parlamento” (sic), un pronunciamiento que Patiño no compartió y tuvo que responder ante la prensa: “Antonio García no ha entendido el significado de la paz total”, dijo.

Pese a este cruce de mensajes, ambas partes ya están en Ciudad de México y se espera que permanezcan allí durante tres semanas.

El objetivo de los delegados del gobierno es avanzar para que el ELN acepte hacer parte del cese multilateral al fuego propuesto por el presidente desde finales de 2022. Al menos, en eso fue insistente Gustavo Petro en una reunión que sostuvo con su equipo en un reciente encuentro privado en Bogotá.

Cuando pisó territorio mexicano, Pablo Beltrán, jefe de la delegación de diálogos del ELN, dijo: “Esperamos que los trabajos en este segundo ciclo sean un efectivo avance y apoyo para el proceso de paz de Colombia”.

Pese a las diferencias, las partes se encontraron este fin de semana y posaron para una fotografía que divulgaron a través de sus redes sociales.