En video: mujer confrontó a Juan Daniel Oviedo por alianza con Paloma Valencia y él le respondió

El economista Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia, sigue recorriendo el país dando a conocer las propuestas que tienen para llegar a la Casa de Nariño.
En medio de su recorrido, Oviedo fue confrontado por una mujer en un almacén de ropa, quien le reprochó el hecho de haber aceptado unirse a Valencia.
“Te uniste con Uribe, con Paloma, y la embarraste. Ya no voy a votar por ella; no, me da rabia porque en ti creo. Tú no puedes ser independiente”, se escuchó decir a la mujer en el video que Oviedo compartió a través de su cuenta en X.
En el video también se observa que Oviedo no se quedó callado y le respondió con mesura a la mujer: “Ay, qué pesar. Pero va a ser distinto. ¿Pero qué tal que salga distinto? Por eso, darle espera”.
Oviedo también le recalcó a la ciudadana que Valencia es una mujer “muy inteligente”.
Es natural tener dudas. Llevamos años pidiéndole a los gobiernos que escuchen a quien piensa diferente y al centro que se arriesgue; hoy lo estamos haciendo.— Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) April 3, 2026
Replegarnos es fácil y sumar es lo difícil. Antes de cancelar, vale la pena escuchar. A quienes dudan, gracias por… pic.twitter.com/rrMIdVTD5u