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En video: mujer confrontó a Juan Daniel Oviedo por alianza con Paloma Valencia y él le respondió

La fórmula vicepresiencial de la candidata Valencia compartió el video de lo ocurrido.

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Redacción Confidenciales
3 de abril de 2026, 6:30 p. m.
Juan Daniel Oviedo tras ser confrontado.
Juan Daniel Oviedo tras ser confrontado. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @JDOviedoAr

El economista Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia, sigue recorriendo el país dando a conocer las propuestas que tienen para llegar a la Casa de Nariño.

En medio de su recorrido, Oviedo fue confrontado por una mujer en un almacén de ropa, quien le reprochó el hecho de haber aceptado unirse a Valencia.

Paloma Valencia dijo qué busca inculcarle a Juan Daniel Oviedo y a su hija Amapola: “Aunque sea un día”

Te uniste con Uribe, con Paloma, y la embarraste. Ya no voy a votar por ella; no, me da rabia porque en ti creo. Tú no puedes ser independiente”, se escuchó decir a la mujer en el video que Oviedo compartió a través de su cuenta en X.

En el video también se observa que Oviedo no se quedó callado y le respondió con mesura a la mujer: “Ay, qué pesar. Pero va a ser distinto. ¿Pero qué tal que salga distinto? Por eso, darle espera”.

Oviedo también le recalcó a la ciudadana que Valencia es una mujer “muy inteligente”.