Confidenciales Enrique Gómez y Gustavo Bolívar se tiraron pullas por las manifestaciones

En el marco de las manifestaciones presentadas en los últimos días, tanto impulsadas por el presidente Gustavo Petro como por otras lideradas por la oposición, el exsenador Gustavo Bolívar y en excandidato presidencial Enrique Gómez discutieron frente a la legitimidad de estas.

El 14 de febrero, el mandatario convocó a los ciudadanos para que salieran a las calles a manifestarse en apoyo a las reformas impulsadas y radicadas en el Congreso. El nombre de la marcha fue el ‘Gran Diálogo Social’.

Sin embargo, sectores de la oposición también salieron a protestar en contra de la administración del Gobierno. Las movilizaciones fueron lideradas por congresistas y políticos que no son afines a Petro y que consideran que los proyectos de ley van en contra de las necesidades de los colombianos. Este contexto generó una discusión entre Bolívar y Gómez.

Por medio de su cuenta de Twitter, el exsenador de la Colombia Humana afirmó que, en años anteriores, cuando su sector era el que llevaba a cabo las manifestaciones, las autoridades los atacaron con gases lacrimógenos y fueron las responsables de las muertes de los jóvenes. Pero sostuvo que en las protestas efectuadas por la oposición actual, no hubo presencia de nada de esto.

Por lo tanto, afirmó que Petro ha permitido el derecho a la protesta por parte de la oposición, sosteniendo que no es un dictador autoritario como se le ha calificado.

Sin embargo, Enrique Gómez respondió esa afirmación, indicando que no se pueden comparar ambos escenarios, porque son protestas diferentes. “Por una sencilla razón: nosotros no salimos a delinquir y no tenemos un grupo de guerrilla urbana como el que usted patrocinó”, señaló el excandidato presidencial.