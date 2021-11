Confidenciales Ernesto Macías confirma que no aspirará nuevamente al Senado

Confidenciales Ernesto Macías confirma que no aspirará nuevamente al Senado

El senador Ernesto Macías confirmó este lunes que no regresará al Senado en 2022. Después de analizar con cabeza fría el escenario político, el expresidente del Senado confirmó que no se medirá en las urnas en el nuevo año.

La decisión la hizo pública tras un encuentro al mediodía con el expresidente Álvaro Uribe y después de hablar sobre el Centro Democrático y el panorama político del país. “En reunión con el expresidente Álvaro Uribe en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado. Me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible”, contó el dirigente.

En reunión con el expresidente @AlvaroUribeVel en su residencia, le expresé los motivos para tomar mi decisión de no aspirar nuevamente al Senado de la República; me invitó a continuar. No fue fácil la decisión, pero es irreversible. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) November 29, 2021

Macías, oriundo del Huila, se convirtió en la segunda figura del Centro Democrático que asegura no va a reelegirse en las elecciones de marzo próximo. El otro es José Obdulio Gaviria, quien le anunció a SEMANA hace algunos meses su retiro de la política.

Macías se ha caracterizado por sus controvertidas posturas, su defensa férrea al gobierno del presidente Iván Duque y a la crítica constante al papel de Juan Manuel Santos y el proceso de paz. En las últimas semanas, se convirtió en uno de los defensores de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y un contradictor de la senadora María Fernanda Cabal.

Últimamente, Macías tenía diferencias fuertes con la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, a quien criticó en una carta que le envío al expresidente Álvaro Uribe.