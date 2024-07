Esta fue la repuesta del MinDefensa y del comandante del Ejército a la llegada tarde del presidente Petro al desfile del 20 de julio

“Casa Militar es la encargada con la seguridad del presidente de todos los desplazamientos, de las coordinaciones que se deben desarrollar en todos los eventos en los que el señor presidente de la República participa. (...) es un asunto de la situación interna en Casa Militar y seguridad de Presidencia, por lo que no tengo información, no tengo forma de precisar ahora lo que con exactitud hubiera sucedido en ese momento.”, agregó el Ministro de Defensa.

Por su parte, el comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, dijo que la llegada tarde del presidente Es un asunto netamente de presidencia de la República, del cual no se podía referir con mayor amplitud. “Nosotros no conocemos cuáles son la razones y no las podemos explicar”, dijo el general Cardozo, al señalar que también desconocía los motivos de la llegada tarde el presidente Petro.