"Este gobierno me hizo ofertas para que fuera ministro, pero no": Sergio Fajardo

Durante la visita de la Coalición de la Esperanza a Barranquilla, el exgobernador de Antioquia y hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo reveló que desde el gobierno de Iván Duque le han hecho propuestas para que integre el gabinete ministerial.

Fajardo lo confesó cuando le explicaba a un grupo de jóvenes costeños que la Coalición de la Esperanza “no es más de lo mismo”. Después de hablar de las posiciones políticas que han representado el senador Jorge Enrique Robledo y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, Fajardo contó: “A mí me han hecho ofertas para ser ministro en este gobierno y en el anterior, pero respondí que no porque no creemos, no es nuestro proyecto y vamos a cambiarlo”.

Fajardo no detalló qué cartera le ofrecieron en el gobierno Duque, pero por su amplia experiencia en educación no es descartada esta misma.

Recordemos que el líder antioqueño no ganó en la primera vuelta presidencial de 2018 y durante la segunda guardó silencio, se hizo a un lado y no apoyó la candidatura del senador Gustavo Petro, lo que terminó fortaleciendo a Iván Duque, una movida política que le sigue pasando factura al exgobernador por parte de un sector de la centroizquierda.