La Casa de Nariño, por medio de su cuenta oficial, dio a conocer que este lunes 13 de abril, a las 6:00 p. m., el presidente de la República, Gustavo Petro, liderará una nueva sesión del consejo de ministros.
La reunión de alto nivel, en la que se espera que participen todos los integrantes del gabinete del Gobierno nacional, se realizará desde Ipiales, en el departamento de Nariño.
El tema que se abordará será el paro que se registra en varias regiones del país por el aumento del avalúo catastral.
🔴Esta tarde a las 6:00 p.m., el Presidente @PetroGustavo liderará Consejo de Ministros desde Ipiales, Nariño.— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 13, 2026
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Así lo dio a conocer el propio jefe de Estado en un mensaje que publicó en sus redes sociales:
“Hoy hay consejo de ministros y hablaré por televisión sobre el asunto para todo el pueblo. Las guardias libertadoras tendrán que organizarse para abrir las carreteras a la comida del pueblo. Dialogamos y explicamos, pero no estamos engañados y no somos tontos ni nos pondremos en contra de las necesidades del pueblo. Soy un emancipador de verdad y no un esclavista”.
Vuelvo a repetir a las personas engañadas en Santander acerca de ellos Avalúos Catastrales.— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 13, 2026
El aumento de los Avalúos es para ponernos al día como ordena la ley y el acuerdo de paz, el objetivo del gobierno es que los ricos paguen impuestos.
La situación del impuesto lo…
La sesión se transmitirá en vivo a través de las redes oficiales de la Presidencia y por la señal del Canal Institucional.
Finalmente, el sector productivo del país encendió las alarmas al manifestar que, debido al paro, que se concentra en los departamentos de Santander y Casanare, se han registrado pérdidas millonarias.