Experta en estadística le explica a Roy Barreras por qué la encuesta del CNC publicada por SEMANA es válida

La activista Hanwen Zhang explicó que sí se pueden publicar encuestas sobre las consultas internas de los partidos, ya que las elecciones se realizarán en el mes de octubre.

Redacción Semana
17 de agosto de 2025, 4:39 p. m.
Hanwen Zhang y Roy Barreras
Hanwen Zhang y Roy Barreras | Foto: @hanwenzhang1982/Embajada de Colombia en Londrés

La activista china Hanwen Zhang, experta en estadística y asesora de la nueva ley que regula las encuestas, respondió a un mensaje del exembajador Roy Barreras, quien aseguró que SEMANA y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) habían violado la Ley 569 de 2025, vigente desde el 24 de julio.

Barreras sostuvo que la norma “prohíbe publicar encuestas de intención de voto antes de los tres meses anteriores a la inscripción de candidatos para no sesgar y confundir a los ciudadanos ‘fabricando tendencias’”, al señalar que “con 75 precandidatos cualquier encuesta es incierta”.

Contexto: Entra en vigencia polémica ley sancionada por Petro que regula las encuestas políticas. Este es el documento

Sin embargo, la activista fue contundente frente al mensaje de Barreras y le explicó que no se estaba violando la ley, ya que los tiempos de las elecciones para la consulta de partidos son válidos para presentar las encuestas.

“Según entiendo, no incumple la ley, porque la intención de voto de dicha encuesta solo es para la consulta de la izquierda, que es en octubre. Así ya estamos dentro de los tres meses”, escribió en su cuenta de X Hanwen Zhang.

A la explicación se suma otro concepto, en donde se asegura que el artículo 6 de la Ley 1475 de 2011, determina que para las consultas “(…) se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen (…)”; por lo que es posible dar aplicación al artículo 5 de la Ley 2494 de 2025 que determina que “(…) solo podrán realizarse a partir de los tres meses anteriores del primer día de inscripciones de candidatos (…)”.

Además, se debe tener en cuenta que la Resolución 0701 del 19 de febrero de 2025, proferida por el CNE, estableció en el artículo segundo que el periodo de inscripciones inicia a partir del 19 de septiembre de 2025, y en consecuencia las encuestas se pueden realizar a partir del 19 de junio, esto es, tres meses antes del primer día de inscripciones, para el caso de las consultas. Es decir, en este periodo sí se pueden realizar y publicar encuestas para las elecciones programadas para octubre de 2025.

