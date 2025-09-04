Suscribirse

Confidenciales

Expresidente Iván Duque felicita al mandatario de Guyana, Irfaan Ali, por su reelección; Maduro buscaba sacarlo del juego

El exmandatario destacó el papel que ha cumplido el líder guyanés en compromisos globales, como la protección del Amazonas.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 4:13 p. m.
Bogotá. Julio 02 de 2025. El expresidente de Colombia , Iván Duque, presentó su más reciente libro, Fuerza y verdad: conversaciones en Oxford sobre el futuro del humanismo, en un conversatorio que se realizó en la Fundación Innovación para el Desarrollo.
El expresidente Iván Duque | Foto: Esteban Vega La-Rotta / SEMANA

La victoria de Irfaan Ali, en Guyana, ha sido muy bien recibida por el mundo democrático. El pequeño país, vecino de Venezuela, ha sufrido de una dura arremetida por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que ha querido usurpar una parte de su territorio, conocido como el Esequibo.

SEMANA había viajado a Guyana y había revelado cómo la sombra del dictador estaba presente en las elecciones presidenciales, en busca de evitar la reelección de Ali, que finalmente se dio esta semana.

Contexto: Lea el reportaje de SEMANA en Guyana

El expresidente Iván Duque, quien ha emprendido importantes proyectos para la conservación ambiental con el mandatario guyanés, dijo:

“Felicito al presidente de Guyana, Dr. Irfaan Ali, por su victoria que le asegura un segundo mandato. Su liderazgo ha convertido a Guyana en un referente en la conservación de la Amazonía, con la apuesta por la Alianza Global por la Biodiversidad, y en la estrategia mundial del #30x30, demostrando que desarrollo y sostenibilidad pueden ir de la mano. Además, su compromiso social ha sido clave para que el crecimiento económico del país sea una realidad. Su respaldo al Concordia Amazonas Initiative ha sido un verdadero honor".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

2. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

3. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

4. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

5. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal acabó perjudicado en la etapa 12

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván Duque

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.