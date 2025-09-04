Expresidente Iván Duque felicita al mandatario de Guyana, Irfaan Ali, por su reelección; Maduro buscaba sacarlo del juego

La victoria de Irfaan Ali, en Guyana, ha sido muy bien recibida por el mundo democrático. El pequeño país, vecino de Venezuela, ha sufrido de una dura arremetida por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que ha querido usurpar una parte de su territorio, conocido como el Esequibo.

SEMANA había viajado a Guyana y había revelado cómo la sombra del dictador estaba presente en las elecciones presidenciales, en busca de evitar la reelección de Ali, que finalmente se dio esta semana.

El expresidente Iván Duque, quien ha emprendido importantes proyectos para la conservación ambiental con el mandatario guyanés, dijo:

“Felicito al presidente de Guyana, Dr. Irfaan Ali, por su victoria que le asegura un segundo mandato. Su liderazgo ha convertido a Guyana en un referente en la conservación de la Amazonía, con la apuesta por la Alianza Global por la Biodiversidad, y en la estrategia mundial del #30x30, demostrando que desarrollo y sostenibilidad pueden ir de la mano. Además, su compromiso social ha sido clave para que el crecimiento económico del país sea una realidad. Su respaldo al Concordia Amazonas Initiative ha sido un verdadero honor".