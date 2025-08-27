Suscribirse

Expresidente Iván Duque recibió el prestigioso premio Shalva en Israel

La organización destacó la labor del exmandatario en la lucha contra la pobreza y la atención a la población migrante.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 11:44 a. m.
Expresidente Iván Duque | Foto: Nicolás Galeano

En su visita a Israel, el expresidente Iván Duque recibió un importante galardón. Se trata del Shalva Prize a la Innovación y la Gestión Social.

El exmandatario fue reconocido por su labor en materia de filantropía e innovación social. Los organizadores del premio destacaron los resultados de su gobierno en reducción de la pobreza multidimensional y algunos programas como la devolución del IVA, el PAEF y la atención a la población migrante venezolana.

“Agradezco al Centro Shalva por el honor de recibir en Jerusalén el Shalva Prize for Social Equality and Inclusion, un reconocimiento a nuestro compromiso con la inclusión y la dignidad humana”, dijo el exmandatario en una publicación en redes sociales.

Contexto: El expresidente Iván Duque, desde Israel, dijo que la única manera de que haya paz en esa región es con “la erradicación total de Hamás”

Shalva es una de las fundaciones más importantes de Israel.

Durante la ceremonia de premiación, Duque y los directivos de la Fundación I+D firmaron con Shalva un memorando de entendimiento para apoyar la formación de innovadores sociales jóvenes en la Colombia profunda.

