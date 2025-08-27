Confidenciales
Expresidente Iván Duque recibió el prestigioso premio Shalva en Israel
La organización destacó la labor del exmandatario en la lucha contra la pobreza y la atención a la población migrante.
En su visita a Israel, el expresidente Iván Duque recibió un importante galardón. Se trata del Shalva Prize a la Innovación y la Gestión Social.
El exmandatario fue reconocido por su labor en materia de filantropía e innovación social. Los organizadores del premio destacaron los resultados de su gobierno en reducción de la pobreza multidimensional y algunos programas como la devolución del IVA, el PAEF y la atención a la población migrante venezolana.
Agradezco a @Shalva_Center por el honor de recibir en Jerusalén el Shalva Prize for Social Equality and Inclusion, un reconocimiento a nuestro compromiso con la inclusión y la dignidad humana.— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 25, 2025
“Agradezco al Centro Shalva por el honor de recibir en Jerusalén el Shalva Prize for Social Equality and Inclusion, un reconocimiento a nuestro compromiso con la inclusión y la dignidad humana”, dijo el exmandatario en una publicación en redes sociales.
Shalva es una de las fundaciones más importantes de Israel.
Durante la ceremonia de premiación, Duque y los directivos de la Fundación I+D firmaron con Shalva un memorando de entendimiento para apoyar la formación de innovadores sociales jóvenes en la Colombia profunda.