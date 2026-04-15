Exsenador ‘Manguito’ presentó tutela para que Iván Cepeda asista a los debates presidenciales

El excongresista también dijo que presentará un proyecto de ley llamado “el heredero”.

Redacción Semana
15 de abril de 2026, 6:08 p. m.
'Manguito' le presentó el reclamo a Iván Cepeda. Foto: SEMANA

El exsenador Jonatan Tamayo Pérez, más conocido como ‘Manguito’ radicó una tutela en contra de Iván Cepeda para que vaya a los debates presidenciales a medirse con los demás candidatos.

Según Manguito, se estarían vulnerando los derechos de los ciudadanos a conocer las posiciones de los aspirantes a la Presidencia sobre distintos temas. “Han sido vulnerados por los candidatos, que no expresan lo que van a hacer en su gobierno pero que a dedo quieren llegar al poder”, cuestionó el exsenador.

Asimismo, dijo que presentará un proyecto de ley denominado “el heredero” con el que busca que los candidatos le demuestren a los ciudadanos por qué deben votar por ellos.

“A Iván Cepeda le exigimos que vaya a los debates para que no sigan engañando al ciudadano. A la justicia la invito a que nos ayude a defender el derecho de todos los colombianos a que sepan por quién votar y a los candidatos a que vayan a los debates”, solicitó el exsenador.