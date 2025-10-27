Suscribirse

Fabio Amín y Piedad Correal buscan fortalecer al Partido Liberal en el departamento del Quindío

Los congresistas liberales están recorriendo esa zona del país de cara a las elecciones de 2026.

Redacción Confidenciales
28 de octubre de 2025, 2:24 a. m.
Fabio Amín y Piedad Correal junto a concejales del Partido Liberal.
Fabio Amín y Piedad Correal junto a concejales del Partido Liberal. | Foto: Foto suministrada a SEMANA.

El 8 de marzo de 2026 los colombianos saldrán a las urnas para elegir la conformación del nuevo Congreso de la República por lo que en todos los departamentos ya inició la campaña y los diferentes sectores políticos están buscando sumar apoyos.

Por esa razón, el senador Fabio Amín y la representante Piedad Correal, están haciendo una correría por el departamento del Quindío para fortalecer la presencia del Partido Liberal en esa región.

Los eventos fueron organizados por los concejales Cristhian Fernández y John Echavarría, y según los políticos “la fuerza liberal en el departamento demostró con contundencia que mantiene la estructura y el respaldo necesarios para conformar su propio tercer renglón”.

La idea del Partido Liberal es ampliar su representación en todo el territorio nacional y fortalecer las listas para el Congreso de la República.

El expresidente César Gaviria ya está confeccionando las listas al Congreso y en los próximos días se darán a conocer las composiciones en su totalidad.

