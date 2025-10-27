Confidenciales

Fabio Amín y Piedad Correal buscan fortalecer al Partido Liberal en el departamento del Quindío

Los congresistas liberales están recorriendo esa zona del país de cara a las elecciones de 2026.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

28 de octubre de 2025, 2:24 a. m.