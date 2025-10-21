Confidenciales
Fedetranscarga pide al Gobierno Petro preservar las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos: “Prudencia”
El gremio de transportadores instó al Ejecutivo a mantener el diálogo y la prudencia frente al principal socio comercial de Colombia, al destacar la importancia del libre comercio para el empleo y la inversión.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Fedetranscarga) hizo un llamado al Gobierno nacional para que las decisiones en materia internacional se adopten bajo los principios de diplomacia, diálogo y respeto mutuo, con el fin de evitar afectaciones al comercio exterior y a la economía del país.
“Las relaciones internacionales deben ser manejadas bajo las reglas de la diplomacia y el diálogo respetuoso, evitar sanciones arancelarias es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país”, expresó el gremio en un comunicado.
Fedetranscarga advirtió que el comercio exterior colombiano ya se ha visto afectado por los bloqueos en las vías y que un eventual recorte de recursos para la seguridad “será una afectación directa a la confianza y la inversión, lo que deteriorará los índices de empleo y el bienestar general”.
La federación recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con una participación del 31 % en las exportaciones totales. En el caso del café, el país norteamericano representa el 25 % del consumo mundial. “El arancel que dicho país hoy tiene del 50 % frente al nuestro del 10 % nos hace más atractivos ante los tostadores y los consumidores, generándonos mejor precio”, señaló el comunicado.
El gremio destacó que cerca de 3.000 empresas colombianas exportan anualmente a Estados Unidos, país que además concentra el 50 % de la inversión extranjera en Colombia y de donde proviene la mitad de las remesas.
“Confiamos en que el interés de todo el país acompañado de la debida prudencia determinen las mejores condiciones en las relaciones con nuestro mayor socio comercial”, concluyó Fedetranscarga.