Fedetranscarga pide al Gobierno Petro preservar las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos: “Prudencia”

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Fedetranscarga) hizo un llamado al Gobierno nacional para que las decisiones en materia internacional se adopten bajo los principios de diplomacia, diálogo y respeto mutuo, con el fin de evitar afectaciones al comercio exterior y a la economía del país.

“Las relaciones internacionales deben ser manejadas bajo las reglas de la diplomacia y el diálogo respetuoso, evitar sanciones arancelarias es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país”, expresó el gremio en un comunicado.

Fedetranscarga advirtió que el comercio exterior colombiano ya se ha visto afectado por los bloqueos en las vías y que un eventual recorte de recursos para la seguridad “será una afectación directa a la confianza y la inversión, lo que deteriorará los índices de empleo y el bienestar general”.

La federación recordó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con una participación del 31 % en las exportaciones totales. En el caso del café, el país norteamericano representa el 25 % del consumo mundial. “El arancel que dicho país hoy tiene del 50 % frente al nuestro del 10 % nos hace más atractivos ante los tostadores y los consumidores, generándonos mejor precio”, señaló el comunicado.

El gremio destacó que cerca de 3.000 empresas colombianas exportan anualmente a Estados Unidos, país que además concentra el 50 % de la inversión extranjera en Colombia y de donde proviene la mitad de las remesas.