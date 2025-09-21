Festiva Recrearte 2025: Mosquera se prepara para 10 días de cultura, deporte y tecnología

Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, realizará entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre el Festival Recrearte 2025, donde la población durante 10 días tendrá la oportunidad de vivir encuentros culturales, deportivos y tecnológicos.

Tanto habitantes del municipio como visitantes disfrutarán de una agenda que reúne música, arte, deporte, innovación y tradición, convirtiéndose en una vitrina para mostrar el talento de su gente y abrirle las puertas a Colombia.

La programación artística contará con la participación de figuras de la música como Jorge Celedón, Pasabordo, Rafa Pérez, Alkilados, Nelson Velásquez, Orquesta Aragón, Los de la Piña y la Orquesta Klassica, entre otros.

El concierto inaugural estará a cargo de Jorge Celedón, Pasabordo, Orquesta Aragón, Orquesta Klassica, Parranderos de Colombia y Zonne; mientras que el cierre será con Nelson Velásquez, Francy, Matecaña, Rafa Pérez y Ciro Quiñonez.

En la agenda hay eventos de fútbol de salón, natación, voleibol, fútbol, patinaje, aeróbicos, carreras recreativas, maratones, waterpolo, skateboard, baloncesto, ajedrez, ciclomontañismo, rumba, entre otros.

Para participar de estas actividades la comunidad debe hacer la respectiva inscripción a través de la página de Facebook de la Alcaldía de Mosquera, donde aparece un link con un formulario para diligenciarlo.

Recrearte 2025 presentará también Digital Tech y Botrush, plataformas que acercarán a la comunidad al mundo de la tecnología, que contará con la participación del influencer Faber Burgos.

Así mismo, la tradicional Feria de Artesanos reunirá a creadores locales y regionales, quienes tendrán la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos ante un público diverso.

El alcalde del municipio, Nelson Hernán Parra Laguna, destacó la actividad e invitó a toda la comunidad para que se unan a los 10 días de actividades, que prometen integrar a locales y visitantes