Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer, por medio de su cuenta en la red social X, su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien, en medio de lo que califican como supuestos montajes, intentan apartar de la contienda electoral.

“Presidente Álvaro Uribe, no es la primera vez ni será la última. Eso mismo quieren hacer con todos los que representamos la oposición democrática. Su estrategia es armar procesos con testigos falsos, de la mano de los peores criminales, a quienes ellos tanto apoyan. Es una estrategia de venganza criminal. Aguantemos”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, dijo que debía perseverar: “Cuente con nosotros. Entre todos recuperaremos a Colombia de las garras de los corruptos y los violentos”.