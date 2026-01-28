Confidenciales

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

El mensaje de respaldo lo dejó en su cuenta de X.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 6:11 p. m.
Federico Gutiérrez y Álvaro Uribe Vélez
Federico Gutiérrez y Álvaro Uribe Vélez Foto: Semana

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer, por medio de su cuenta en la red social X, su apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien, en medio de lo que califican como supuestos montajes, intentan apartar de la contienda electoral.

“Presidente Álvaro Uribe, no es la primera vez ni será la última. Eso mismo quieren hacer con todos los que representamos la oposición democrática. Su estrategia es armar procesos con testigos falsos, de la mano de los peores criminales, a quienes ellos tanto apoyan. Es una estrategia de venganza criminal. Aguantemos”, dijo el mandatario.

Al mismo tiempo, dijo que debía perseverar: “Cuente con nosotros. Entre todos recuperaremos a Colombia de las garras de los corruptos y los violentos”.

Confidenciales

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Confidenciales

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Confidenciales

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón se va en contra de la visita de Petro a Estados Unidos: “Abogar por un criminal”

Confidenciales

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Laura Sarabia se reunirá con el rey Carlos III. Estos son los detalles del encuentro

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

Medellín

Fiscalía declinó su petición para que se declarara Grupo Delictivo Organizado a Juan David Palacio y otros funcionarios del Área Metropolitana

Medellín

Suspenden audiencia de imputación de cargos contra Juan David Palacio, el alfil de Daniel Quintero salpicado por corrupción en el Área Metropolitana

4 Patas

Medellín abre iniciativa que busca la adopción de animales mayores: 349 “viejitos” de La Perla buscan un hogar definitivo

Más de Confidenciales

Candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Juan Sebastián Gómez Gonzáles Representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo vicepresidente de la Cámara de Representantes Bogota julio 30 del 2025

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Vicky Dávila quedó encerrada en un ascensor en Corabastos

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Nhora Mondragón y Angie Rodríguez.

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

El precandidato Juan Carlos Pinzón se refirió a la política exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Juan Carlos Pinzón se va en contra de la visita de Petro a Estados Unidos: “Abogar por un criminal”

Vicky Dávila y la precandidata presidencial Paloma Valencia.

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

Laura Sarabia y el rey Carlos III.

Laura Sarabia se reunirá con el rey Carlos III. Estos son los detalles del encuentro

Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella se pronuncia sobre supuesto plan de Petro y Cepeda para meter a Uribe en la cárcel: “Usted no está solo”

Presidente Gustavo Petro.

“Gustavo Petro está haciendo hasta lo imposible para no asistir a su reunión con Donald Trump”: Andrés Pastrana

Esto fue lo que contó el abogado.

El mensaje de Abelardo de la Espriella a Uribe: “Usted no está solo, cuente siempre con el Tigre”

Noticias Destacadas