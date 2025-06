Francisco Barbosa criticó al presidente Gustavo Petro por evento en Medellín: “Promover violencia no es la alternativa”

El exfiscal general Francisco Barbosa no guardó silencio frente al evento que se realizó el pasado sábado, 21 de junio, en la plazoleta de la Alpujarra, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima con cabecillas de las bandas criminales de Medellín que sacó de la cárcel de Itagü í.

“Hemos luchado contra el narcotráfico, hemos enfrentado todo tipo de desafíos, no podemos volver a los 80, no podemos volver a la violencia. Promover violencia no es la alternativa en Colombia”, dijo.