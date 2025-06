“Sentí indignación”: ministro de Defensa rompe el silencio tras compartir tarima con capos de Medellín

Todos estaban reunidos para cumplir con el evento Paz Urbana, impulsado por el presidente Petro y con el que, según él, se busca el sometimiento de esas agrupaciones delincuenciales que suman no menos de 8.000 delincuentes en Medellín, Bello, Envigado, Itagüí, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Copacabana, Girardota, Sabaneta y otros municipios de Colombia.

Y aclaró: “Yo no soy quien negocio eso. Como ministro de Defensa Nacional, la misión la tengo muy clara, muy clara, y nuestros hombres también la tienen muy clara. He entregado la bandera de Colombia a familias de militares y policías que han muerto defendiendo a colombianos, que tal vez no les den las gracias, incluso la de mi hermano, que murió defendiendo a colombianos”.