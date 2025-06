Así justificaron, en vivo, que Petro estuviera en tarima de Medellín al lado de criminales: “Dejemos la hipocresía”

Y fue en el marco de dicha controversia que el congresista Alejandro Ocampo justificó, durante el debate en vivo, el proceder del presidente Petro. “Yo creo que es un momento donde se acaba la hipocresía. Quienes prestan la seguridad en Medellín o hacen que Medellín sea más seguro o menos insegura son esas bandas, no es el alcalde Fico. El alcalde Fico no garantiza la seguridad de nadie ni garantiza que bajen los crímenes ni mucho menos. Como le dijeron en las tarimas, quienes garantizan que hoy haya menos homicidios, haya menos extorsiones, haya menos delitos, son estos grupos delincuenciales. Es acabar con esa doble moral”.

“Es un presidente que va y le afronta la verdad a los antioqueños y los señores dijeron allí en la tarima que ellos se habían comprometido y gracias a ellos bajaron los homicidios, la extorsión y los delitos, y Fico no ha dicho una cosa contraria a eso porque Fico mantiene de viajes, en concierto, en vacaciones, que se comporta como un gamín y es más fácil hablar con los delincuentes que con el alcalde de Medellín porque es una gaminada constante, pero no soluciona los problemas de seguridad”, agregó.

“Lo grave del hecho no es que el presidente haya llevado a los grupos delincuenciales a una tarima. Lo grave del hecho es que quedó ante el país y ante el mundo que quienes dan seguridad a la gente de Medellín son los delincuentes y no el alcalde. Ese es el hecho más grave que me parece, pero celebro que hoy tengamos la posibilidad de querer hacer la paz, de que esos señores se comprometan, se desarmen, dejen de utilizar menores para acribillar personas”, señaló.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha rechazado el proceder del jefe de Estado y ha señalado que es incorrecto montarse en tarima con actores irregulares: “Petro ondeó la bandera de la muerte, la tuvo visible después en su despacho, y a los pocos días atentaron contra Miguel Uribe como candidato presidencial. Ahora que se subió a la tarima con los peores criminales amenazándome a mí y a las demás instituciones de Antioquia… no me quiero imaginar el resultado. Petro sacó de la cárcel a los peores criminales de la historia reciente de la ciudad, muchos capturados en mi primera administración, para subirlos en una tarima a demostrar de qué lado está. Si eso no es una amenaza directa al Estado de derecho, a la democracia y a mí… no sé lo que es. No es un acto político, es una premiación a la barbarie. Es una amenaza, una intimidación, un mensaje de todo menos de paz. Al contrario, es un mensaje de guerra. Tergiversaron los valores. Seguiremos trabajando con lealtad a nuestra gente y a Colombia”, dijo Gutiérrez.