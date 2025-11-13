Suscribirse

Francisco Barbosa lanza advertencia al próximo presidente de Colombia: “Un país sin seguridad, con economía quebrada, con vándalos”

El precandidato presidencial puso sobre la mesa el panorama actual del país de cara a las elecciones de 2026.

Redacción Confidenciales
14 de noviembre de 2025, 2:09 a. m.
francisco barbosa
Exfiscal Francisco Barbosa. | Foto: JOHAN TORO

El exfiscal Francisco Barbosa hizo una nueva advertencia a lo que se enfrentaría el próximo presidente de Colombia que llegue a la Casa de Nariño en 2026 como sucesor de Gustavo Petro.

“El próximo presidente de Colombia tendrá que hacerle frente a un país sin seguridad, con economía quebrada, con vándalos en las calles, a granel y narcos en las calles, sin inteligencia, con las fuerzas militares desmanteladas y desmoralizadas, sin respeto internacional”, dijo en su cuenta personal de X.

El también precandidato presidencial puso sobre la mesa el panorama actual del país con relación a la situación de Petro alrededor del mundo.

Con un presidente en la lista de narcotraficantes (Clinton), sin visa y probablemente listo para ser judicializado por temas de narcotráfico. Panorama inédito en 200 años de independencia”, puntualizó Barbosa este jueves, 13 de noviembre.

Francisco BarbosaElecciones 2026Presidente de ColombiaGustavo Petro

