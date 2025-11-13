Confidenciales
Francisco Barbosa lanza advertencia al próximo presidente de Colombia: “Un país sin seguridad, con economía quebrada, con vándalos”
El precandidato presidencial puso sobre la mesa el panorama actual del país de cara a las elecciones de 2026.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El exfiscal Francisco Barbosa hizo una nueva advertencia a lo que se enfrentaría el próximo presidente de Colombia que llegue a la Casa de Nariño en 2026 como sucesor de Gustavo Petro.
“El próximo presidente de Colombia tendrá que hacerle frente a un país sin seguridad, con economía quebrada, con vándalos en las calles, a granel y narcos en las calles, sin inteligencia, con las fuerzas militares desmanteladas y desmoralizadas, sin respeto internacional”, dijo en su cuenta personal de X.
El también precandidato presidencial puso sobre la mesa el panorama actual del país con relación a la situación de Petro alrededor del mundo.
“Con un presidente en la lista de narcotraficantes (Clinton), sin visa y probablemente listo para ser judicializado por temas de narcotráfico. Panorama inédito en 200 años de independencia”, puntualizó Barbosa este jueves, 13 de noviembre.
El próximo presidente de Colombia tendrá que hacerle frente a un país sin seguridad, con economía quebrada, con vándalos en las calles a granel y narcos en las calles, sin inteligencia, con las fuerzas militares desmanteladas y desmoralizadas, sin respeto internacional y con un…— Francisco Barbosa (@FBarbosaDelgado) November 14, 2025