Francisco Barbosa reacciona a la portada de SEMANA y arremete contra Gustavo Petro: “Dejará un legado de muerte y destrucción”

SEMANA presentó este sábado, 9 de agosto, un revelador informe sobre cómo el Gobierno del presidente Gustavo Petro perdió el control de la frontera con Ecuador, hoy en manos de una peligrosa red criminal que amenaza la soberanía nacional.

De acuerdo con el informe presentado por este medio, en los últimos dos años narcotraficantes y guerrilleros se adueñaron de 586 kilómetros y tienen las llaves de la puerta de ingreso y salida a Ecuador, según una docena de informes de inteligencia e investigaciones judiciales.

Tras el informe, el precandidato presidencial y exfiscal General, Francisco Barbosa, arremetió contra el presidente Gustavo Petro, criticando su gobierno en materia de seguridad y la denominada Paz Total.

“Petro dejará un legado de muerte y destrucción, con la complicidad del cínico ministro de Defensa y de todos los funcionarios que se prestan para este desastre”, escribió Barbosa en sus redes sociales.

El exfiscal aseguró que la denuncia presentada por SEMANA es “aterradora”, por lo que calificó como una cortina de humo del Gobierno el conflicto que ha empezado con Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, en el Amazonas.

“Mientras Petro distrae al país con un conflicto absurdo con Perú, la frontera con Ecuador se convirtió en un nido de narcotraficantes que delinquen a sus anchas, bajo la mirada permisiva del Gobierno”, insistió.

Además, recalcó que, como fiscal, ya lo había advertido: “la ‘Paz Total’ no es más que una herramienta para fortalecer a la delincuencia. Les da aire bajo absurdos ceses al fuego, mientras se rearman y expanden”.