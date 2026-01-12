Funcionarios de la Procuraduría saldrán a las calles para impulsar la estrategia ‘Paz electoral’

Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación salieron a las calles para poner en marcha la estrategia ‘Paz electoral’, un plan con el que se busca garantizar la libertad, la transparencia, el respeto y la seguridad en las próximas votaciones al Congreso y a la Presidencia en Colombia.

Los servidores estuvieron en los principales ingresos vehiculares de las ciudades capitales durante este lunes festivo de Reyes, con el fin de recordarle a la ciudadanía que su voto es una contribución al fortalecimiento de la democracia y a la protección del Estado.

Esta estrategia se puso en marcha tras la violencia política que ha dejado graves consecuencias en el país y la polarización que ha terminado por generar discursos de odio y división entre los propios colombianos. Por ello, la Procuraduría insistirá en la importancia de que la ciudadanía sea parte de la ‘Paz Electoral’.

El país se prepara para vivir tres elecciones en 2026: el 8 de marzo se elegirán senadores y representantes a la Cámara, y se definirán los candidatos presidenciales; el 31 de mayo se elegirá presidente en primera vuelta, y el 21 de junio podría realizarse la segunda vuelta para la Presidencia.