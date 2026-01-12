Confidencial

Funcionarios de la Procuraduría saldrán a las calles para impulsar la estrategia ‘Paz electoral’

La primera jornada se adelantó en los principales ingresos vehiculares de ciudades capitales durante el festivo de Reyes.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 3:10 p. m.
Funcionarios de la Procuraduría estarán en las calles del país impulsando la 'Paz electoral'
Funcionarios de la Procuraduría estarán en las calles del país impulsando la 'Paz electoral' Foto: No

Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación salieron a las calles para poner en marcha la estrategia ‘Paz electoral’, un plan con el que se busca garantizar la libertad, la transparencia, el respeto y la seguridad en las próximas votaciones al Congreso y a la Presidencia en Colombia.

Los servidores estuvieron en los principales ingresos vehiculares de las ciudades capitales durante este lunes festivo de Reyes, con el fin de recordarle a la ciudadanía que su voto es una contribución al fortalecimiento de la democracia y a la protección del Estado.

Esta estrategia se puso en marcha tras la violencia política que ha dejado graves consecuencias en el país y la polarización que ha terminado por generar discursos de odio y división entre los propios colombianos. Por ello, la Procuraduría insistirá en la importancia de que la ciudadanía sea parte de la ‘Paz Electoral’.

El país se prepara para vivir tres elecciones en 2026: el 8 de marzo se elegirán senadores y representantes a la Cámara, y se definirán los candidatos presidenciales; el 31 de mayo se elegirá presidente en primera vuelta, y el 21 de junio podría realizarse la segunda vuelta para la Presidencia.

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket tras los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Confidenciales

Los votantes que se declaran liberales están lejos de apoyar al petrismo en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Confidenciales

Francisco Barbosa lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó la vez que hablaron: “Su legado artístico permanecerá”

Confidenciales

Abelardo de la Espriella reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Este año Colombia gana”

Confidenciales

En minutos, ¿Cuánto habló Petro y cuánto Trump en la llamada telefónica?

Confidenciales

“Se parecía a un computador”: la historia del dispositivo que tuvo que usar Petro para hablar con Trump

Confidenciales

Habrá cumbre en Bogotá sobre la crisis de Venezuela

Nación

Procuraduría pidió a Nueva EPS medidas urgentes para garantizar atención a los usuarios

Nación

Investigan al presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Pachón, por demoras en obra de La Guajira

Nación

Ordenan captura internacional contra ciudadano colombo-noruego que lideraría red de trata de personas en Cali

Más de Confidenciales

No

Funcionarios de la Procuraduría saldrán a las calles para impulsar la estrategia ‘Paz electoral’

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket tras los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Para las elecciones de 2026, la campaña inicia formalmente el 31 de enero de 2026.

Los votantes que se declaran liberales están lejos de apoyar al petrismo en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

El exfiscal Francisco Barbosa se refirió a la muerte de Yeison Jiménez.

Francisco Barbosa lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó la vez que hablaron: “Su legado artístico permanecerá”

Abelardo de la Espriella reacciona a encuesta publicada por SEMANA.

Abelardo de la Espriella reacciona a la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Este año Colombia gana”

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

En minutos, ¿Cuánto habló Petro y cuánto Trump en la llamada telefónica?

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump.

“Se parecía a un computador”: la historia del dispositivo que tuvo que usar Petro para hablar con Trump

Casa de Nariño Gustavo Petro

Habrá cumbre en Bogotá sobre la crisis de Venezuela

Zapatero ha sido famoso por su cercanía con el régimen de Maduro.

José Luis Rodríguez Zapatero, el mediador secreto en Venezuela

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá

¿Ministros del Gobierno Petro contra la oposición?

Noticias Destacadas