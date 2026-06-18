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Generales en retiro de la Fuerza Pública pidieron serenidad y respeto para la segunda vuelta presidencial

Expresaron la necesidad de apoyar las instituciones ante los desafíos de la democracia.

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Redacción Semana
18 de junio de 2026 a las 6:32 p. m.
El domingo 21 de junio, los ciudadanos elegirán entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
El domingo 21 de junio, los ciudadanos elegirán entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images

Sigue avanzando la recta final para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, fecha en la que los ciudadanos podrán acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto y elegir al candidato que reemplace en la Casa de Nariño a Gustavo Petro.

En medio de esa jornada clave para la democracia del país, la organización de generales y almirantes en retiro de la Fuerza Pública hizo un llamado para que primen la serenidad, el respeto y la confianza en las instituciones democráticas.

“La voluntad popular expresada en las urnas y certificada por las autoridades electorales debe ser respetada por todos los actores políticos, por el Gobierno nacional, por los candidatos y por la ciudadanía en general”, se expresó desde la organización de oficiales en retiro.

Agregó la organización: “Reiteramos nuestro apoyo a las instituciones democráticas, el respaldo a la Constitución Nacional, a nuestra Fuerza Pública y los alentamos a cumplir con su deber constitucional. Colombia hoy requiere el respeto a su democracia, respeto a las instituciones e invitamos a todos los colombianos a vivir esta fiesta democrática en paz y con un pensamiento positivo para Colombia”.