Generales en retiro de la Fuerza Pública pidieron serenidad y respeto para la segunda vuelta presidencial

Sigue avanzando la recta final para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, fecha en la que los ciudadanos podrán acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto y elegir al candidato que reemplace en la Casa de Nariño a Gustavo Petro.

En medio de esa jornada clave para la democracia del país, la organización de generales y almirantes en retiro de la Fuerza Pública hizo un llamado para que primen la serenidad, el respeto y la confianza en las instituciones democráticas.

“La voluntad popular expresada en las urnas y certificada por las autoridades electorales debe ser respetada por todos los actores políticos, por el Gobierno nacional, por los candidatos y por la ciudadanía en general”, se expresó desde la organización de oficiales en retiro.

Organizaciones de Generales y Almirantes de la Reserva de la Fuerza Pública hicieron un llamado para que se ejerza el voto en paz el domingo 21 de junio en la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/iXkGIwyz3x — Revista Semana (@RevistaSemana) June 18, 2026

Agregó la organización: “Reiteramos nuestro apoyo a las instituciones democráticas, el respaldo a la Constitución Nacional, a nuestra Fuerza Pública y los alentamos a cumplir con su deber constitucional. Colombia hoy requiere el respeto a su democracia, respeto a las instituciones e invitamos a todos los colombianos a vivir esta fiesta democrática en paz y con un pensamiento positivo para Colombia”.